Inter, emergenza in difesa: Darmian e de Vrij verso il forfait, chi gioca al loro posto?

L’Inter sfida il Como nel posticipo della 17^ giornata di Serie A, Simone Inzaghi deve però fare i conti con una vera e propria emergenza in difesa, infatti Darmian e de Vrij potrebbero dare forfait per infortunio. Ecco che cosa filtra sulle loro condizioni e chi giocherà al loro posto.

News Inter, infortunio de Vrij e Darmian: salteranno il Como?

L’Inter ha una rosa lunga e molto attrezzata, perfettamente costruita dalle sapienti mani della dirigenza. Ciononostante, può sempre capitare l’imprevisto ed è proprio questo il momento per i nerazzurri di dover fare i conti con tanti infortuni, tutti nello stesso reparto.

Sono ormai noti i problemi fisici di Acerbi e Pavard, due guai fisici che ormai li hanno costretti ai box da un po’ di tempo, ma a loro ora si aggiungo anche Darmian e de Vrij. Entrambi sono alle prese con una contusione al ginocchio e la loro presenza nel posticipo della 17^ giornata è molto complicata.

L’italiano ieri era ancora gonfio e tra i due è quello che ha meno chance di trovare la convocazione, l’olandese verrà valutato oggi, ma anche se dovesse rientrare in lista è molto improbabile una sua partenza dal primo minuto. In queste ore verrà valutato e successivamente si tireranno le somme.

Inter, chi gioca in difesa contro il Como

Simone Inzaghi ha scelte praticamente obbligate in difesa. Bisseck partirà come braccetto di destra, Bastoni come centrale e Carlos Augusto a sinistra, mentre come quinti di centrocampo ci saranno Dumfries e Dimarco. Se Darmian fosse stato convocabile al centro avremmo visto nuovamente Bisseck, ma non sarà così.

Bastoni sarà più bloccato in una posizione che sa ricoprire, ma che non lo valorizza al massimo. Il Como in avanti è pericoloso, staremo a vedere come reagirà la retroguardia nerazzurra.