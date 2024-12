Inter-Como, le ultime di formazione sui nerazzurri

Nerazzurri al lavoro in vista della partita in programma domani sera contro il Como e valida per la diciassettesima giornata di campionato. Penultimo match dell’anno per l’Inter, che vuole salutare San Siro con una vittoria contro la formazione di Fabregas. Ma è emergenza difesa per Simone Inzaghi.

Dopo le vittorie contro la Lazio in campionato e contro l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia, l’Inter torna in campo per la terza volta in sette giorni per la sfida che andrà a chiudere il turno di campionato. Al Meazza arriva il Como, con la squadra di Inzaghi che cerca un successo che varrebbe il rimanere a contatto con le squadre in vetta.

Inter-Como, le ultime di formazione: Acerbi e Pavard out e in dubbio de Vrij e Darmian. Difesa ai minimi, ma torna Barella

Inter attualmente terza in classifica a 34 punti e a-4 dalla capolista Napoli (in attesa del risultato dell’Atalanta) seppur con due partite in meno. Un match da approcciare nel modo giusto contro un Como che in questa stagione ha dato non poco filo da torcere alla big, e che nello scorso turno ha battuto 2-0 la Roma.

Il maggiore problema poi in casa Inter rischia di essere quello relativo agli infortuni, con i nerazzurri che si presenteranno con tante assenze in difesa. Per la partita di domani restano non a disposizione Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, e dopo l’allenamento odierno è incerta anche la presenza di Stefan de Vrij e di Matteo Darmian. Come riferito nella conferenza della vigilia da Inzaghi i due difensori saranno da valutare entro domani, con entrambi che hanno subito una botta al ginocchio. Da quanto trapela le speranze maggiori per un recupero lampo riguardano il difensore olandese, mentre c’è meno ottimismo sul giocatore italiano.

Recuperato Barella e può partire titolare. Augusto scala dietro: la probabile formazione

L’altra notizia arrivata dalla conferenza del Mister è il recupero di Nicolò Barella. Il centrocampista si è allenato con la squadra in questi giorni, e pare aver smaltito il problema muscolare occorso contro la Lazio e si candida addiruttura per una maglia da titolare.

Inter che dovrebbe schierarsi col 3-5-2 e con Sommer in porta, in difesa emergenza e spazio per Carlos Augusto sul centrosinistra e con il conseguente spostamento di Bastoni come centrale della linea. Chiude il reparto Bisseck. A centrocampo Dimarco e Dumfries agiranno in fascia, mentre torna il terzetto titolare con Barella (in avanti su Frattesi) assieme a Mkhitaryan e Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Carlos Augusto, Bastoni, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.