Inter-Como, le parole di Inzaghi: “de Vrij e Darmian in dubbio”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Como, in programma domani sera alle 21:00 e valevole per la diciasettesima giornata di campionato.

Tocca all’Inter chiudere il turno numero 17 di campionato, con i nerazzurri che domani sera ospiteranno il Como a San Siro in una sfida importante per rimanere appaiati alle zone altissime della classifica. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico dei nerazzurri.

Inter-Como, le parole di Inzaghi alla vigilia: “Siamo corti in difesa, de Vrij e Darmian hanno qualche problema. Barella c’è. Mercato? Spero di recuperare gli infortunati. Il desiderio è stare qui a lungo”

“Sappiamo delle difficoltà che andremo ad incontrare domani. Il Como è un’ottima squadra che ha mostrato organizzazione. Sono un mix di gicoatori giovani di qualità e di più esperti. Stanno dimostrando le loro qualità anche quest’anno dopo la Serie B della scorsa stagione, e sappiamo che sarà complicata per noi“.

“Per quanto riguarda la difesa siamo in un momento dove abbiamo diverse defezioni. Pavard e Acerbi ci mancano, e oggi hanno avuto qualche problema sia de Vrij che Darmian. E domani mattina valuteremo insieme allo staff medico se possono recuperare. Ad oggi no, ma abbiamo qualche speranza e dovrò chiedere un sacrificio a qualcuno. In questo momento abbiamo quattro difensori con gli infortunati. Nel caso valuteremo chi mettere centrale e chi a fare il terzo“.

“Sul mercato speriamo di far diventare disponibili chi è ora infortunato, vale a dire Acerbi e Pavard“.

“Tutto ciò è opinabile sul parere su un allenatore. Io sto bene all’Inter. Mi sento apprezzato dalla società, dai giocatori e dai tifosi. Mi sento apprezzato nell’ambiente e mi fa rendere al meglio. Chiuderemo il 2024 con un bilancio parziale perché ci mancano ancora due partite. Sarà un anno che ci legherà per sempre perché è stato quello della seconda stella. Un anno importante che tra poco lascheremo alle spalle, e speriamo di farlo nel migliore dei modi“.

“Bisogna sempre lavorare per migliorarsi. Stiamo vedendo le difficoltà di questo campionato dove c’è tantissima concorrenza. Noi sappiamo che dobbiamo fare un ulteriore step. Quest’anno ci sono 3-4 squadre con noi a correre e sarà una grande battaglia dove dovremo fare uno step in più“.

“Il desiderio rimanere tanti anni all’Inter. Qundo sto bene in un posto e mi sento apprezzato io voglio rimanere. Siamo in un momento dove c’è grande condivisione. Siamo al quarto anno e l’obiettivo è migliorare sempre. Io sono molto gratificato a stare qui. Poi sappiamo che nel calcio tutto può cambiare. In questi anni ho visto una grande squadra anche nelle difficoltà, e in questi anni ce ne sono state tante. Non ci siamo mai piegati e questo è stato importante per noi“.

“Per quanto riguarda la difesa ora abbiamo fuori Acerbi e Pavard che non possiamo ancora utilizzare, ma dpero di recuperarli. Sappiamo che ci sarà un tour de force, come già abbiamo avuto in questi mesi. In difesa abbiamo potuto fare poche rotazioni. L’augurio è che in questo momento possa tornare chi è fuori“.

“Ad oggi nessuno ha chiesto di andare via. So che la nostra dirigenza è sempre al lavoro, ma ora la mia attenzione è rivolta solo al Como e alla prossima partita. Il mio augurio in questo momento è recuperare chi è infortunato e che ora ci sta limitando nelle rotazioni“.

“Bisseck giovedì da centrale ha fatto bene in quel ruolo. Probabilmente anche domani l’avrei rimesso se non avesse avuto problemi Darmian. Dobbiamo valutare, abbiamo un po’ di ottimismo sia per lui che per de vrij ma mancano ancora 24 ore alla partita e tutto può cambiare“.

“Nico Paz è un giocatore di qualità con un ottimo piede. Farà una grandissima carriera, non lo conosco bene ma ne ne hanno parlato come un ottimo ragazzo. Lo vediamo in partita le qualità che ha. Il Como è una squadra tecnica con degli ottimi principi e che gioca bene e che ora sta avendo anche continuità. Dovremo prestare la massima attenzione“.

“Del mercato non ho parlato con la società. Io non ho nessuna preclusone sia coi giovani si con gicoatori pià esperti. Se arrivano gioatori giovani e di qualità e se ci possono aiutare nell’Inter, ovviamente ben vengano”.

“Barella si è allenato bene ieri e oggi e farò le valutazioni. Guarderò i dati, ma lui sta molto bene come anche i compagni di reparto a centrocampo. Deciderò domami mattina, ma sicuramente è disponibile“.

“Ieri ho fatto gli auguri a Steven Zhang e l’ho sentito. Abbiamo cambiato la proprietà, ma la dirigenza sempre la stessa. Oaktree ci sta motlo vicino e sono contenti quando l’Inter riesce ad avere alti livelli come l’ultimo periodo. E noi sappiamo che il nostro obiettivo è tenere sempre questo livello“.

“Fabregas mi piace molto perché ha dato principi ottimi al Como. Quest’anno in Serie A stanno facendo vedere un’ottima qualità di gioco. Hanno giocato bene anche contro le big. Dovremo fare masima attenzione perché giocano con qualità e giocano per vincere“.