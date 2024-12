Inter, verso il Como: emergenza difesa per i nerazzurri

L’Inter si prepara alla sfida in programma domani sera alle 21:00 contro il Como, nel match valevole per la diciasettesima giornata di campionato. Problema infortuni per i nerazzurri, che rischiano di avere gli uomini contati nel reparto arretrato.

Nell’ultima partita del 2024 a San Siro l’Inter ospita il Como in una partita importante per i nerazzurri, che vogliono tenere il ritmo della coppia di testa Napoli e Atalanta e continuare a mettere pressione alle rivali. Obiettivo 3 punti in casa Inter, che va alla ricerca di quella che sarebbe la quarta vittoria di fila in campionato.

Inter, le ultime verso il Como: si ferma anche de Vrij, emergenza totale in difesa. Barella è recuperato e può esserci

Match non da sottovalutare contro il Como, con la squadra di Fabregas che viene dal successo contro la Roma nella scorsa giornata e proverà a fare lo sgambetto a San Siro ai Campioni d’Italia in carica. Un avvicinamento non facile per i nerazzurri, che contro i lariani avranno grossi problemi in difesa.

Per la sfida di domani sera infatti l’Inter deve ancora rinunciare agli infortunati Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, ma non solo. Nell’ultimo allenamento della squadra avvenuto oggi Stefan de Vrij ha accusato un problema muscolare e che ha messo il centrale olandese in serio dubbio per la partita contro il Como. Una notizia negativa in casa nerazzurra, con Inzaghi che avrà scelte obbligate in difesa e con solamente tre uomini nel ruolo.

Barella in gruppo, ma dovrebbe partire dalla panchina

La buona notizia è però relativa a Nicolò Barella. Il centrocampista italiano si è allenato con il gruppo e ha quasi smaltito la lieve elongiazione alla coscia destra rimediata nel match contro la Lazio e sarà convocato. Difficile però che la mezzala venga rischiata dall’inizio, per evitare inutili ricadute. In dubbio invece Joaquin Correa, con l’attaccante argentino che ha subito una botta in allenamento nei giorni scorsi.

Scelte di formazione abbastanza obbligate per Inzaghi, che dopo il turnover di Coppa Italia con l’Udinese ritrova i titolarissimi. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Carlos Augusto adattato a centrale di sinistra e Bastoni che si sposta centrale prendendo il posto di de Vrij. Bisseck a destra. A centrocampo Dimarco e Dumfries saranno gli esterni, mentre in mediana agiranno sicuramente Mkhitaryan e Calhanoglu e uno tra Frattesi e Barella. In attacco Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Carlos Augusto, Bastoni, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.