Inter, verso il Como: Barella recupera? Due sicuramente out

I nerazzurri si preparano al prossimo impegno di campionato in programma lunedì contro il Como e valido per la diciasettesima giornata di campionato. Obiettivo della squadra di Inzaghi è continuare a far punti e non perdere distanze da chi sta davanti. Resta in dubbio la presenza di Nicolò Barella, con il centrocampista nerazzurro non al massimo della condizione.

Chiudere una settimana perfetta e approcciarsi al meglio verso la fine del 2024. Questa la missione dell’Inter, che dopo la vittorie contro Lazio ed Udinese rispettivamente in Serie A e in Coppa Italia cerca il terzo successo in sette giorni per dare continuità ai propri risultati. Nerazzurri attualmente terzi in classifica a 34 punti e a -3 dal primo posto occupato dall’Atalanta. Un campionato equilibrato dove i Campioni d’Italia in carica vogliono restare protagonisti fino alla fine.

Inter, focus sulla sfida al Como: qualche speranza per Barella in panchina. Restano fuori Acerbi e Pavard

Prossimo avversario dell’Inter sarà il neopromosso Como di Cesc Fabregas, una squadra che naviga nella zona salvezza ma che va assolutamente rispettata e non sottovalutata per la sua chiara identità di gioco e la presenza in rosa di qualche buon elemento di alto livello come talento. I nerazzurri non vogliono commettere passi falsi e vanno alla ricerca di quella che sarebbe la quarta vittoria di fila in campionato, e che potrebbe servire per tenere le distanze o accorciarle su Napoli e Atalanta, le due squadre che al momento sono avanti ai nerazzurri.

Per la sfida di lunedì sera a San Siro l’Inter è ancora certa di dover fare a meno di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Il difensore francese sta recuperando dalla distrazione muscolare alla coscia sinistra rimediata nel match di Champions League dello scorso 27 novembre contro il Lipsia e dovrebbe rientrare tra la partita contro il Cagliari e la Final Four di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta di inizio gennaio. Più complicata la situazione legata al difensore italiano, che sarebbe dovuto rientrare ormai da qualche settimana ma è ancora alle prese con le complicanze dovute all’elongiazione ai flessori della coscia destra rimediata ormai un mese fa contro il Verona.

Le condizioni di Barella. Problemino per Correa, ma sarà a disposizione

I pensieri dell’Inter sono però legati soprattutto alle condizioni di Nicolò Barella, con la mezzala italiana uscita acciaccata dalla partita di campionato contro la Lazio. Lieve elongiazione al’adduttore della coscia destra per il centrocampista, che ha saltato per precauzione la partita di Coppa Italia con l’Udinese di giovedì. Dall’ultimo allenamento Barella sta meglio e nelle ultime ore sono cresciute le speranze di una sua convocazione e di vederlo almeno in panchina, anche se la linea di Inzaghi e del suo staff è quella di una maggiore prudenza.

Allarme rientrato per Joaquin Correa. L’attaccante argentino aveva rimediato una botta nell’allenamento di rifinitura prima della Lazio, e seppur disponibile in panchina con i biancocelesti e con l’Udinese in Coppa Italia non era stato schierato in entrambe le partite per precauzione.