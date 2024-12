L’Inter si prepara alla sfida con il Como e avrà un solo obiettivo: conquistare i tre punti. L’osservato speciale sarà ancora una volta Lautaro, chiamato a trovare un gol che sta arrivando con troppa difficoltà. La squadra sarà al suo servizio, ma spetterà a lui gonfiare la rete e trafiggere Reina.

Lautaro a caccia del gol con il Como, serve fiducia

Nella passata stagione Lautaro è stato semplicemente perfetto, tutto quello che faceva profumava di pericolo e incideva in quasi ogni partita. Tanti gol, molti assist e una precisione impressionante che gli sono valsi la candidatura e la partecipazione ai top del Pallone d’Oro.

Il premio poi non è arrivato, ma poco importa, ciò che conta è che l’argentino si può considerare a tutti gli effetti uno degli attaccanti più forti del mondo e in questa stagione ha il compito di dimostrarlo. In questa prima metà di campionato, però, non è riuscito a incidere come ci si sarebbe potuti aspettare e questo nonostante la squadra stia girando egregiamente.

Vincere aiuta a vincere e segnare aiuta a segnare, per questo motivo deve sbloccarsi in fretta per ritrovare il sorriso. Contro il Como partirà titolare e le occasioni non mancheranno di certo, staremo a vedere se riuscirà a pescare il jolly.

I suoi numeri in campionato

Per capire l’andamento della sua stagione basta osservare i numeri in campionato, competizione in cui Lautaro ha sempre offerto statistiche importanti tra reti e passaggi chiave. In questa prima metà di Serie A ha segnato 5 gol e fornito 2 assist ai compagni, decisamente sotto le aspettative.

Nonostante questo, l’Inter rimane molto prolifica in avanti al punto che ha il miglior attacco, con 40 gol fatti supera anche l’Atalanta. Insomma, se Lautaro iniziasse a segnare allora le avversarie dovrebbero davvero iniziare ad avere paura. Nel frattempo, Inzaghi se lo gode anche così, perché la presenza dell’argentino è sempre importante.