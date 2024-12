Lautaro, senti Inzaghi: "deve continuare così come sta facendo" (Photo by Fabrizio Corradetti / LaPresse)-interdipendenza.net

Nella splendida serata in cui l’Inter segna 6 gol e conquista 3 punti con la Lazio, Lautaro Martinez rimane ancora una volta a secco. Simone Inzaghi, però, è contento della sua partita e non pensa che il suo digiuno sia un problema. Ecco che cos’ha detto il tecnico dei nerazzurri a fine partita.

L’Inter ne fa 6, ma Lautaro continua il digiuno

È stata una notte magica quella dell’Inter che nello scontro diretto con la Lazio sancisce la sua supremazia con un netto 6-0 all’Olimpico e si candida nuovamente, come se ce ne fosse bisogno, per lo Scudetto. Sei marcatori diversi: Calhanoglu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Thuram, più la rete annullata a De Vrij, ma nel tabellino manca all’appello Lautaro Martinez.

Un digiuno che prosegue ormai da tempo e che inizia a preoccupare sia il giocatore che i tifosi. Sentimento che però non è condiviso da Simone Inzaghi, il quale ritine che l’argentino abbia giocato una grande partita nonostante non abbia trovato la rete: “Lautaro ha fatto una grande gara, per me è come abbia fatto gol. Era felicissimo, deve continuare così come sta facendo”, ha dichiarato il tecnico piacentino.

Ha poi proseguito non nascondendo l’umore del Toro: “Deve continuare così, oggi ha fatto una grande gara come contro il Parma. Il fatto del gol gli pesa, ma deve continuare così”.

News Inter, l’infortunio di Barella non è grave

L’unico neo della serata è la prematura uscita dal campo di Barella, per cui c’è stata inizialmente preoccupazione. Anche in questo caso, Simone Inzaghi ha rassicurato tutti affermando che si tratta solamente di un affaticamento. Insomma, un cambio dovuto più alla precauzione che a un reale e grande problema fisico.

Il centrocampista nerazzurro dovrebbe quindi rientrare nella prossima giornata di Serie A, probabile che in Coppa Italia gli venga riservato un turno di riposo.