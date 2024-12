Infortuni Inter, le condizioni di Barella e Dimarco dopo la Lazio

Nerazzurri devastanti ieri sera all’Olimpico, con la squadra di Simone Inzaghi che ha travolto 6-0 la Lazio nel big match che ha chiuso la sedicesima giornata di campionato. Prova di grande cinismo e forza offensiva dell’Inter, con le uniche note negative relative agli infortuni occorsi a Nicolò Barella e a Federico Dimarco.

Un atto di forza prorompente e un segnale diretto alle rivali del campionato. L’Inter asfalta 6-0 la Lazio allo stadio Olimpico e si riporta a ridosso della coppia di vetta composta dal Napoli e dall’Atalanta, accorciando a -1 sui partenopei secondi e a -3 sugli orobici primi e con una partita da recueprare. Partita difficile fino al 40′, quando l’episodio del rigore causato da Gigot sblocca l’Inter e traumatizza mentalmente la Lazio, che pochi minuti dopo subisce il raddoppio di Dimarco per poi crollare totalmente nel secondo tempo.

Infortuni Inter, fastidi per Barella e Dimarco. Sostituiti ieri contro la Lazio: le condizioni dei due giocatori

Una partita come detto che l’Inter ha sofferto nel primo tempo contro una Lazio che era partita meglio, ma che poi si è sciolta sul doppio colpo ravvicinato dei nerazzurri. Un andamento della gara che ha permesso alla squadra di Inzaghi di gestire ritmo e forze nel secondo tempo e dove non si sono presentati problemi, se non per le due uscite precauzionali di Nicolò Barella e Federico Dimarco, usciti acciaccati per problemini muscolari dal campo dell’Olimpico.

Il centrocampista italiano (autore del gol dello 0-3 con un gran destro da fuori area) è stato sostituito al 74′ del secondo tempo a causa di una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra e venendo rilevato da Piotr Zielinski. Qualche fastidio anche per Federico Dimarco (gol e assist per lui), che al minuto 80 dopo essere scivolato in area ed essere caduto in modo impreciso ha accusato un dolore alla gamba sinistra. Subito sostituito per Buchanan, i primi aggiornamenti del post gara hanno riferito di un problema di crampi per l’esterno sinistro nerazzurro.

Out contro l’Udinese. Recupero previsto col Como

In entrambi i casi si dovrebbe trattare di problemi lievi, di breve durata e che non destano preoccupazione all’interno del club. Sia Barella che Dimarco non avrebbero comunque giocato nella partita in programma giovedì contro l’Udinese e valida per gli ottavi di Coppa Italia causa turnover, e la speranza della squadra nerazzurra è quella di recuperare i due titolarissimi per la sfida di campionato in programma lunedì prossimo contro il Como a San Siro.