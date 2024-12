Inter-Udinese: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

L’Inter sfida l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà una partita molto importante per la stagione dei nerazzurri: ecco dove vederla, le probabili formazioni, il pronostico e altro ancora.

Inter-Udinese, dove vederla: Sky, DAZN o Mediaset?

L’Inter, fresca di vittoria in campionato contro la Lazio in una partita entusiasmante, è pronta a fare il suo esordio in Coppa Italia. I nerazzurri affronteranno l’Udinese in una gara da dentro o fuori, per questo motivo sarà imperdibile, ecco dove vederla in TV.

Inter-Udinese sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Italia 1, infatti i diritti di questa competizione sono in mano a Mediaset. Si potrà seguire la sfida del Meazza anche in streaming su Mediaset Infinity, collegandosi alla piattaforma e selezionando la diretta del canale che la trasmette.

Dove vedere Inter-Udinese in TV : Italia 1

: Italia 1 Dove vedere Inter-Udinese in streaming: Mediaset Infinity

Probabili formazioni di Inter-Udinese

L’Inter ha chiuso la 16^ giornata di Serie A nel big match di lunedì sera contro la Lazio, una partita che ha tolto molte energie sia fisiche che mentali ai nerazzurri, di conseguenza è probabile che verrà effettuato un po’ di turnover.

In porta potrebbe finalmente esserci l’esordio di Martinez. Darmian potrebbe traslocare in difesa e completare il reparto con De Vrij e Bisseck, mentre sulle corsie probabile la partenza dal primo minuto di Buchanan e Carlos Augusto.

In mezzo al campo i titolari potrebbero riposare, al loro posto dovrebbero partire Frattesi, Asllani e Zielinski. In avanti, Thuram verso la panchina, al suo posto ci sarà Taremi, idem per Lautaro che verrà sostituito da Correa. Ancora panchina per Arnautovic, sempre più lontano da Milano.

Meno turnover per l’Udinese di Runjaic che partirà con Sava in porta e Bijol, Tourè e Abankwah in difesa. Sulla destra spazio a Modesto e a sinistra a Zemura, mentre in mezzo i titolari saranno Payero, Lovric e Zarraga. In avanti, Lucca e Bravo andranno a caccia del gol.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Darmian; Buchanan, Frattesi, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa. Allenatore: S. Inzaghi.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Sava; Bijol, Tourè, Abankwah; Modesto, Payero, Lovric, Zarraga, Zemura; Lucca, Bravo. Allenatore: Runjaic.

Inter-Udinese, il pronostico

Il tanto turnover potrebbe penalizzare i nerazzurri, ma la brillante vittoria contro la Lazio ha dato segnali più che confortanti. L’Inter avrà anche il vantaggio di giocare in casa e per tutti questi motivi, secondo le maggiori agenzie di scommesse, parte favorita.