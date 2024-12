Inter, verso l’Udinese in Coppa Italia: maxi turnover?

Dopo la rotonda vittoria per 6-0 contro la Lazio all’Olimpico, i nerazzurri torneranno in campo tra pochissimi giorni in vista della sfida in programma giovedì sera contro l’Udinese e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Previsto un super turnover per la partita contro la squadra friulana, con Inzaghi che dovrebbe usufruire di quasi tutte le seconde linee.

Nemmeno troppo tempo per godersi la super vittoria di ieri contro la Lazio e che ha riportato i nerazzurri a -3 dalla vetta occupata attualmente dall’Atalanta, che gli impegni di calendario pongono la squadra di Inzaghi verso un’altra partita ravvicinata. Esordio stagionale in Coppa Italia per l’Inter, che giovedì sera alle 21:00 a San Siro ospita l’Udinese nel match valido per gli ottavi di finale della competizione.

Inter, c’è l’Udinese in Coppa Italia: turnover “estremo” per Inzaghi. Esordio per Josep Martinez in porta, centrocampo stravolto e Taremi-Correa in attacco. Restano gli uomini contati in difesa

Una partita importante per l’Inter, che nelle ultime tre stagioni ha conquistato due volte la competizione (nel 2022 e nel 2023) mentre lo scorso anno il viaggio si fermò agli ottavi di finale con l’eliminazione per mano del Bologna ai supplementari. Giovedì in palio i quarti di finale contro la Lazio da giocarsi a febbraio, e che andranno ad inserirsi in un periodo di fuoco per i nerazzurri.

Sfida che conta con l’Inter che proverà a passare il turno, ma con parecchie rotazioni visto le tantissime partite ravvicinate e con la squadra che torna in campo 72 ore dopo la partita contro la Lazio e che lunedì prossimo sarà impegnata nella sfida di cmapionato contro il Como. L’idea di Simone Inzaghi sarebbe quella di far riposare tutti i titolarissimi, e mettere in campo le riserve dall’inizio al netto di qualche scelta limitata in difesa.

Pronta l’Inter B. Ma qualcuno dovrà fare gli straordinari in difesa

Sul fronte infortuni resta fuori Benjamin Pavard, con il difensore francese che si rivedrà in campo solo a fine mese ed è ancora alle prese con la distrazione muscolare alla coscia sinistra rimediata contro il Lipsia. Non dovrebbe farcela nemmeno Francesco Acerbi, col difensore italiano che non ha totalmente risolto il dolore dovuto all’elongiazione alla coscia destra rimediata col Verona ormai quasi un mese fa. Precauzionalmente vanno verso il forfait anche Barella e Dimarco, con i due giocatori usciti non al meglio contro la Lazio.

Nerazzurri che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 e con Josep Martinez in porta e pronto all’esordio assoluto con la maglia dell’Inter. In difesa come detto scelte limitate dove l’unico a riposare dovrebbe essere Bastoni, e che verrà sostituito da Darmian sul centrosinistra. Confermati invece Bisseck e de Vrij. Cambia tutto il centrocampo: fuori i titolari visti con la Lazio e dentro rispettivamente Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Frattesi e Buchanan (prima da titolare per lui in stagione). In attacco la coppia titolare che farà rifiatare Lautaro e Thuram sarà composta da Mehdi Taremi e Joaquin Correa.