Infortuni Inter, ora Acerbi è un problema: rientro rinviato

Domani sera alle 21:00 al Meazza i nerazzurri tornano nuovamente in campo in vista della sfida contro l’Udinese, e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Previsto ampio turnover per la formazione di Simone Inzaghi, che deve ancora rinunciare a Francesco Acerbi per infortunio e con il centrale ormai non a disposizione da quasi un mese.

Dopo la straordinaria vittoria dell’Olimpico contro la Lazio per 6-0 lunedì sera, è già vigilia di un’altra partita in casa Inter e con i nerazzurri che domani alle 21:00 a San Siro ospitano l’Udinese nella gara valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025. In palio i quarti di finale, dove la squadra di Inzaghi in caso di successo ritroverebbe proprio la formazione di Marco Baroni (che agli ottavi ha superato il Napoli) e in un match da giocarsi a febbraio.

Infortuni Inter, il recupero di Acerbi è lontano: il difensore non ha ancora risolto l’ultimo fastidio. E il club pensa al mercato di gennaio…

Una partita importante per i nerazzurri, che hanno l’obiettivo di fare bene in tutte le competizioni possibili seppur dando un occhio attento alla gestione delle forze e della rosa. Il match di domani contro i friulani arriva infatti solo 72 ore dopo dalla sfida con la Lazio, ed è quindi presumibile che Inzaghi operi un turnover piuttosto marcato e lasciando a riposo (almeno da inizio partita) alcuni dei titolarissimi.

Discorso turnover a parte, permangono alcune assenze per infortuni per l’Inter che anche per domani dovrà rinunciare a Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Il centrale francese rienterà come previsto a fine mese dopo la distrazione muscolare alla coscia sinistra occorsa nel match dello scorso 27 novembre contro il Lipsia in Champions League, mentre discorso a parte meritano le condizioni del difensore italiano classe 1988.

Acerbi può rientrare solo in Supercoppa Italiana. Quasi un mese e mezzo di stop per il centrale. Il club anticipa un colpo?

Acerbi è fermo dallo scorso 23 novembre a causa di un’elongiazione ai flessori della coscia destra rimediata nella parttia di campioanto contro il Verona. Un problema che pareva lieve e con un recupero piuttosto rapido, eppure a quasi un mese dal fastidio Acerbi non è ancora rientrato e il suo ritorno in campo non è per nulla vicino.

Il difensore (già al secondo stop stagionale dopo l’infortunio occorso nel match di ottobre contro la Roma e che gli aveva fatto saltare tre settimane) non ci sarà contro l’Udinese in Coppa Italia e nemmeno per le ultime partite del 2024 in campionato rispettivamente contro Como e Cagliari. La speranza dei nerazzurri a questo punto è di rivedere Acerbi tra i convocati in vista della Final Four di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta in programma il 2 gennaio.

Un problema che però pone una riflessione più ampia in casa Inter, con i nerazzurri che forse un po’ ingenuamente in estate hanno scelto di non investire seriamente su un nuovo difensore centrale e affidandosi troppo sui soli Acerbi e de Vrij, due forti centrali ma soggetti a stop fisici e non più giovanissimi. L’olandese ora sta giocando ad ottimi livelli da titolare ma ha bisogno di rifiatare, e le condizioni precarie di Acerbi potrebbero spingere il club a guardarsi attorno nel mercato dei difensori a gennaio, andando a fare un colpo che sarebbe probabilmente servito già questa estate.