Inter, verso l’Udinese: le ultime di formazione per i nerazzurri

L’Inter si prepara ad affrontare l’Udinese nella sfida in programma domani sera (ore 21:00 a San Siro), nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra assenze e necessità di fare turnover, nerazzurri che si schieraranno con una formazione abbastanza rimaneggiata.

Già giornata di vigilia in casa Inter, che poco meno di due giorni fa ha firmato la grande vittoria per 6-0 contro la Lazio all’Olimpico in campionato e che domani esordisce nella Coppa Italia nella sfida contro l’Udinese e che mette in palio i quarti di finale della competizione. Qualche ansia per gli infortuni per Simone Inzaghi, che contro i friulani dovrebbe operare un forte turnover.

Inter, le ultime di formazione verso l’Udinese: in difesa riposa de Vrij. Confermato Calha in mezzo. Più Arnautovic di Correa in attacco. Barella non convocato?

Un match che conta in casa Inter, con i nerazzurri che da domani possono partire all’inseguimento di quella che potrebbe essere il decimo trionfo nella competizione ma che i Campioni d’Italia in carica affronteranno con un 11 abbastanza modficato da assenze forzate e dall’ovvia necessità di far girare le forze di tutto l’organico dato il calendario di impegni molto ravvicinato.

Non saranno sicuramente a disposizione Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Il francese dovrebbe tornare alla fine del mese, mentre si sono allungati i tempi di recupero per il centrale italiano ormai fuori da quasi un mese dall’infortunio occorso contro il Verona e anche per lui una tabella di rientro prevista per l’inizio del 2025. L’ansia dell’ultima ora è quella relativa a Nicolò Barella. Il centrocampista italiano ha rimediato una lieve contrattura all’adduttore della coscia destra sul finale della partita contro la Lazio. Nulla di troppo preoccupante, ma sicuramente la mezzala non ci sarà domani ed è in dubbio anche per la partita di lunedì prossimo contro il Como in campionato. Tutto risolto invee per Federico Dimarco, uscito per crampi contro la Lazio e che domani sarà disponibile anche se partirà dalla panchina.

La probabile formazione

Molti cambi per l’Inter, con i nerazzurri che dovrebbero schierarsi col 3-5-2 e con l’esordio stagionale per il portiere Josep Martinez. In difesa va verso la panchina Stefan de Vrij, con l’olandese che dovrebbe essere sostituito al centro da Bisseck e con Darmian ad agire sul centrodestra. Confermato Bastoni.

Cambia quasi tutto il centrocampo rispetto alla partita contro la Lazio, con Carlos Augusto, Zielinski, Frattesi e Buchanan dal primo minuto, e con l’unica conferma di Calhanoglu dall’inizio. In attacco sicuro di un posto Taremi, mentre è ballottaggio tra Arnautovic e Correa, con la punta austriaca in leggero vantaggio.

INTER (3-5-2): J.Martinez, Bastoni, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Buchanan, Taremi, Arnautovic.