Infortunio Barella, previsti gli esami per il centrocampista

L’Inter è al lavoro in vista della partita di domani sera contro l’Udinese, e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Un po’ di preoccupazione in casa nerazzurra circa l’infortunio di Nicolò Barella, con il centrocampista uscito per un problem muscolare nel secondo tempo del match di campionato contro la Lazio.

I nerazzurri si preparano in vista del match contro l’Udinese in Coppa Italia. In palio al Meazza i quarti di finale della competizione, con la vincente della sfida tra nerazzurri e friulani che affronterà poi la Lazio nel turno successivo. Inter con qualche assenza legata agli infortuni e al turnover che verrà effettuato da Mister Inzaghi, e con una particolare attenzione verso le condizioni di Nicolò Barella.

Infortunio Barella, Inter non preoccupata ma domani ci saranno gli esami del centrocampista: out con l’Udinese in forte dubbio per il Como

Per domani sera i nerazzurri dovranno sicuramente rinunciare ai due difensori Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, e anche a Nicolò Barella. Il centrocampista italiano è uscito per un affaticamento muscolare nella partita di lunedì contro la Lazio, venendo sostiuito al 74′ del secondo tempo. I primi aggiornamenti avevano riscontrato per la mezzala nerazzurra una lieve contrattura agli adduttori della coscia destra, un problema che non aveva destato ansia all’interno del club.

Oggi però le cose sono leggermente peggiorate, con Barella che non ha svolto l’allenamento odierno con i compagni e non sarà ovviamente a disposizione per domani sera. La presenza del giocatore è però in forte dubbio anche per la prossima partita di campionato contro il Como, in programma lunedì sera e valida per la diciasettesima giornata di campionato. La sensazione resta quella di qualcosa di non preoccupante, ma nella giornata di domani Barella si sottoporrà agli esami strumentali per capire meglio l’entità del problema. Se dovessero insorgere anche piccoli fastidi dalla risonanza, il giocatore non verrà rischiato nemmeno contro la squadra di Fabregas e potrà tornare a disposizione per la sfida del 29 dicembre contro il Cagliari.