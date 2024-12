Martinez debutta, Lautaro in panchina: le probabili formazioni di Inter-Udinese (Photo by Fabrizio Corradetti / LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter affronta l’Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia, ecco le probabili formazioni della sfida: Inzaghi verso il turnover profondo.

Probabili formazioni di Inter-Udinese: Martinez pronto al debutto

L’Inter si prepara a sfidare l’Udinese in Coppa Italia, un’occasione per dare minutaggio ai giocatori che hanno giocato meno e per far riposare alcune pedine importanti in vista della prossima giornata di Serie A. La novità più grande riguarda la porta, dove Sommer è pronto ad accomodarsi in panchina per fare spazio a Martinez, ovvero all’acquisto più costoso dello scorso calciomercato ma che fino a qui non ha ancora giocato nemmeno per un minuto.

In difesa, Bisseck dovrebbe fare le veci dell’infortunato Acerbi, riposo quindi anche per De Vrij. Accanto a lui dovrebbero partire Darmian e Bastoni. In mezzo al campo fuori Barella, infortunato e in attesa di scoprire i tempi di recupero, e Mkhitaryan, al loro posto spazio a Frattesi e Zielinski con Calhanoglu insostituibile.

Sull’out di destra Buchanan è pronto a mettere minuti sulle gambe, su quello di sinistra Carlos Augusto rileverà Dimarco. In avanti, Arnautovic e Taremi si candidano per una maglia da titolare.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

La probabile formazione dell’Udinese

Novità tra i pali anche tra le fila dell’Udinese, che apporterà qualche cambiamento alla formazione titolare. Piana esordirà dal primo minuto. In difesa dovrebbero partire Kabasele e Tourè accanto a Bijol, osservato speciale del match. Sulle corsie spazio a Rui Modesto e Kamara, mentre in mezzo al campo Atta, Karlstrom ed Ekkelenkamp formeranno il reparto. In avanti, Lucca farà coppia con Iker Bravo.

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Piana; Kabasele, Bijol, Tourè; Rui Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Iker Bravo, Lucca. Allenatore: Runjaic.