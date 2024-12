Calhanoglu titolare in Inter-Udinese: altra bocciatura per Asllani (Photo by Paola Garbuioi/Lapresse)-interdipendenza.net

L’Inter affronta l’Udinese in Coppa Italia, Simone Inzaghi pensa a un turnover massiccio ma nonostante questo Asllani dovrebbe partire dalla panchina. Al suo posto, come sempre, ci sarà Calhanoglu: arriva l’ennesima bocciatura?

Asllani in panchina in Inter-Udinese: altra bocciatura in arrivo?

Simone Inzaghi ha il suo undici titolare ben impresso nella mente, difficilmente lo cambia anche se in questa stagione ha ruotato maggiormente i suoi giocatori. C’è però qualcuno che fatica più degli altri a ritagliarsi il suo spazio, come Asllani ad esempio che anche questa sera rischia di finire in panchina.

Capita spesso che le big di Serie A sfruttino la Coppa Italia per effettuare un po’ di turnover e l’Inter non fa eccezione. Questa sera contro l’Udinese ci sarà l’esordio di Martinez in porta e saranno impiegate molte seconde linee. Anche il centrocampo vedrà alcuni cambiamenti, con Zielinski e Frattesi che partiranno titolari, ma Calhanoglu scenderà ancora in campo dall’inizio, salvo imprevisti.

Il centrocampista albanese viene utilizzato con il contagocce e nemmeno quando sembra esserci la possibilità trova spazio, a questo punto ci si chiede se faccia ancora parte del progetto o se troverà la cessione in una delle prossime sessioni di calciomercato.

I suoi numeri in stagione

Asllani in questa stagione è sceso in campo in 11 occasioni, 9 delle quali a partita in corso. È infatti partito dall’inizio solamente 2 volte, contro Monza e Verona e anche quando Calhanoglu è rimasto fermo ai box Simone Inzaghi gli ha preferito Zielinski.

È arrivato a Milano per diventare il futuro play della squadra, ma al momento è una riserva che non trova spazio. La sua gestione diventa quindi un caso e ci si chiede se non sia più proficuo per lui trovare una nuova sistemazione. Questa sera dovrebbe partire dalla panchina, staremo a vedere se il tecnico piacentino ci sorprenderà.