Infortunio Barella, l’esito degli esami per il centrocampista

Questa sera alle 21:00 a San Siro l’Inter scende in campo contro l’Udinese nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Qualche assenza e forte turnover in vista, con i nerazzurri che devono fare a meno anche di Nicolò Barella.

Sarà Inter-Udinese a chiudere il quadro degli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025, con la vincente della sfida in programma questa sera che sfidera poi la Lazio nel turno successivo. Nerazzurri che arrivano alla partita contro i friulani con qualche defezione, e con Simone Inzaghi orientato a schierare dall’inizio parecchie seconde linee.

Infortunio Barella, l’esito degli esami: lieve elongiazione per la mezzala. Salta l’Udinese e in dubbio anche per il Como

Le indisponibilità per l’Inter per questa sera saranno sicuramente tre, con i nerazzurri che non avranno i due difensori Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, ma anche Nicolò Barella. Il centrocampista italiano è uscito dolorante nel secondo tempo del’ultimo match di campionato contro la Lazio, a causa di un problema muscolare occorso alla coscia destra.

Un problema che non ha preoccupato l’Inter, che però in data odierna ha fatto svolgere al giocatore (che in questi giorni non si è allenato) gli esami strumentali per avere un quatro più chiaro della situazione. Gli esami hanno evidenziato una lieve elongiazione all’adduttore lungo della coscia destra per Barella, e che verrà rivalutata giorno per giorno come scrive da nota il club nerazzurro.

Poche speranze anche per lunedì. Probabile rientro col Cagliari

Uno stop che conferma l’assenza di Barella per la partita contro l’Udinese, ma che lo mette in serio dubbio anche per il prossimo match di campionato in programma lunedì contro il Como. Difficilmente l’Inter vorrà forzare il rientro di uno dei suoi giocatori fondamentali, che potrebbe tornare a disposizione per la sfida del 28 dicembre in casa del Cagliari.