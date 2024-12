Inter-Udinese, le ultime sulla formazione nerazzurra

Mancano poche ore all’esordio in Coppa Italia, dell’Inter che questa sera alle 21:00 ospita a San Siro l’Udinese nella sfida valida per gli ottavi di finale. In palio l’eventuale quarto da giocare contro la Lazio a febbraio. Le ultime sulla formazione nerazzurra in vista del match contro i friulani.

E l’Inter l’ultima big a scendere in campo negli ottavi di finale di Coppa Italia, con i nerazzurri che partono alla ricerca di quello che potrebbe essere il decimo trionfo nella competizione nazionale. Tra la squadra di Inzaghi e la qualificazione al prossimo turno c’è una squadra ostica e mai da sottovaluare come l’Udinese, con i bianconeri che avranno certamente voglia ed ambizione di provare il grande colpo al Meazza.

Inter-Udinese, le ultimissime sulla formazione: la prima di Josep Martinez e Buchanan. Bisseck centrale e Asllani in mediana. Scelto l’attacco

Quella che scenderà in campo alle 21:00 sarà un Inter abbastanza rimaneggiata a causa di assenze e necessità di fare turnover e di far girare le forze tra tutta la rosa. I nerazzurri non potranno contare su Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Nicolò Barella. Il due difensori sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni, e dovrebbero rientrare tra fine mese e l’inizio del nuovo anno.

L’ultimo forfait in ordine di tempo è quello del centrocampista italiano, uscito acciaccato dalla sfida di campionato di lunedì contro la Lazio: lieve elongiazione all’adduttore della coscia destra per Barella, che potrebbe saltare anche la gara col Como.

La probabile formazione

Una sorta di Inter 2.0, con i nerazzurri che si andranno a schierare col solito 3-5-2 e con Josep Martinez in porta (esordio assoluto con la maglia dell’Inter), difesa con Bastoni, Bisseck e Darmian. Sugli esterni Carlos Augusto e Buchanan (prima assoluta da titolare per il canadese), mentre in mediana Asllani ha vinto il ballottaggio con Calhanoglu e sarà affiancato da Zielinski e da Frattesi. In attacco la fase offensiva sarà guidata da Taremi e Arnautovic.

INTER (3-5-2): J. Martinez, Bastoni, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Frattesi, Buchanan, Taremi, Arnautovic.