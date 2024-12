Inter-Como, scelto l’arbitro del match

Campionato che entra nel vivo e che si sta avvicinando alla chiusura del girone d’andata. Il prossimo impegno dei nerazzurri è in programma lunedì 23 dicembre alle 21:00 a San Siro contro il Como, nel match valevole per la diciasettesima giornata.

Calendario fittissimo in casa Inter, con i nerazzurri che questa sera scenderanno in campo contro l’Udinese nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, e quattro giorni più tardi dovranno rimettere il focus sul campionato in vista della sfida col Como, nella partita che andrà a chiudere il prossimo turno di Serie A.

Inter-Como, ecco l’arbitro del match: la sfida di San Siro affidata a Giua. Al VAR ci sarà Maggioni

Una partita che vedrà sicuramente favorita l’Inter, ma che i nerazzurri non devono assolutamente sottovalutare. Nonostante una classifica non troppo lusinghiera, la squadra allenata da Cesc Fabregas adotta uno stile di gioco molto preciso e codificato e dal buonissimo tasso tecnico, e viene dalla grande vittoria casalinga contro la Roma della scosra giornata.

La partita Inter-Como in programma lunedì 23 dicembre è stata affidata all’arbitro Antonio Giua, alla quinta direzione stagionale in Serie A e alla prima con i nerazzurri. Il direttore di gara sarà affiancato al VAR dal collega Lorenzo Maggioni. Una sfida quella tra i nerazzurri e i biancoblu che torna nel massimo campionato a distanza di oltre vent’anni, con l’ultimo precedente datato 16 marzo 2003.

Le designazioni arbitrali della diciasettesima giornata

H. VERONA – MILAN Venerdì 20/12 h.20.45

MARINELLI

DEL GIOVANE – PAGLIARDINI

IV: PERRI

VAR: SERRA

AVAR: CHIFFI

TORINO – BOLOGNA Sabato 21/12 h.15.00

PICCININI

YOSHIKAWA – FONTANI

IV: ABISSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: GARIGLIO

GENOA – NAPOLI Sabato 21/12 h.18.00

LA PENNA

MONDIN – VECCHI

IV: PERENZONI

VAR: DOVERI

AVAR: CHIFFI

LECCE – LAZIO Sabato 21/12 h.20.45

MANGANIELLO

CARBONE – PERETTI

IV: TREMOLADA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

ROMA – PARMA h.12.30

DI BELLO

LO CICERO – FONTEMURATO

IV: GALIPO’

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE

VENEZIA – CAGLIARI h.15.00

GUIDA

ROSSI C. – TRINCHIERI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARINI

AVAR: SOZZA

ATALANTA – EMPOLI h. 18.00

FELICIANI

COSTANZO – PERROTTI

IV: ARENA

VAR: GHERSINI

AVAR: DOVERI

MONZA – JUVENTUS h. 20.45

MASSA

COLAROSSI – GIALLATINI

IV: CREZZINI

VAR: FABBRI

AVAR: MARESCA

FIORENTINA – UDINESE Lunedì 23/12 h. 18.30

MARCENARO

BINDONI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: PEZZUTO

AVAR: MARESCA

INTER – COMO Lunedì 23/12 h. 20.45

GIUA

BACCINI – CAPALDO

IV: RUTELLA

VAR: MAGGIONI

AVAR: SOZZA