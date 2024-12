Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Udinese, match in programma alle 21:00 a San Siro e valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le scelte dei due tecnico Kosta Runjaic e Simone Inzaghi.

Tocca finalmente all’Inter ad esordire nella Coppa Italia 2024/2025. Il viaggio dei nerazzurri inizia al Meazza contro l’Udinese, nella sfida che mette in palio i quarti di finale della competizione contro la Lazio e che saranno giocati a febbraio. Partita da non sottovalutare per la formazione di Inzaghi, che tra infortuni e turnover presenterà qualche novità rispetto allo schieramento tipo.

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali del match: esordio assoluto e prima da titolare per Martinez e Buchanan. In attacco Taremi e Arnautovic. Tra i friulani c’è l’ex Sanchez

Qualche defezione importante per i nerazzurri, che devono rinunciare a Pavard, Acerbi e Barella. Per il resto rosa quasi al completo e scelte degli ultimi giorni confermate per Mister Inzaghi, che schiera il 3-5-2 con Josep Martinez in porta, difesa con Bastoni, Bisseck e Darmian. Sugli esterni Carlos Augusto e Buchanan, mentre in mediana Zielinski, Asllani e Frattesi. In attacco ci saranno Taremi ed Arnautovic.

I friulani rispondono col 3-5-2 con Piana in porta, difesa con Kabasele, Bijol e Touré. A centrocampo Rui Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelkamp e Kamara. In attacco titolare l’ex nerazzurro Alexis Sanchez a supporto di Lorenzo Lucca.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Josep Martinez, Bastoni, Bisseck, Darmian, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Frattesi, Buchanan, Taremi, Arnautovic.

UDINESE (3-5-2): Piana, Kabasele, Bijol, Touré, Rui Modesto, Atta, Karlstrom, Ekkelkamp, Kamara, Sanchez, Lucca.