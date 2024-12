Inter-Udinese 2-0, nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia

L’Inter vince 2-0 contro l’Udinese nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tutto facile per i nerazzurri, che battono i friulani a San Siro e si qualificano per i quarti di finale della competizione dove affronteranno la Lazio. Tutto nel primo tempo con le reti realizzate da Marko Arnautovic e Kristjan Asllani.

L’Inter passa il turno in Coppa Italia al termine di una partita mai in discussione e gestita senza sforzo nonostante l’ampio turnover nerazzurro. Dopo un inizio un po’ timido, la formazione di Inzaghi si stappa grazie al gol del vantaggio firmato da Arnautovic e mette al sicuro la partita nel finale di prima frazione con il gol direttamente da corner di Asllani, assicurandosi poi un secondo tempo di totale gestione.

Inter-Udinese 2-0, Arnautovic e Asllani da corner. I nerazzurri vanno ai quarti di Coppa Italia in scioltezza

Apre Arnautovic e gol olimpico di Asllani

Primo brivido della partita dell’Udinese, che al secondo minuto spaventa l’Inter con un destro piazzato di Ekkelenkamp che esce di poco fuori dalla porta difesa da Martinez. Al sesto minuto calcio di rigore per l’Inter: grande verticale di Asllani per Arnautovic che si invola da solo in area e va al tiro col mancino. Tiro deviato con il braccio da Kabasele. Dopo revisione VAR però il penalty viene revocato dall’arbitro.

Primo quarto d’ora di gioco a San Siro con l’Inter che cerca di sorprendere l’Udinese soprattutto con giocate in verticale oltre la linea difensiva dei bianconeri. Da segnalare l’ammonizione inflitta ad Asllani per un intervento falloso su Karlstrom. Ritmi di gara abbastanza compassati, con l’Inter che tiene maggiormente il pallone ma senza forzare troppo nell’intensità. Alla mezzora l’Inter la sblocca: brutto pallone perso dall’Udinese con Ekkelenkamp in metà campo: Taremi recupera e serve in verticale in area Arnautovic, che con un mancino rasoterra batte Piana per l’1-0 nerazzurro.

Buona azione dell’Inter al 35′. Palla in profondità di Arnautovic a trovare l’inserimento di Carlos Augusto: il terzino sinistro calcia di potenza col mancino, Piana manda in corner. Gioco che si interrompe per cinque minuti dal 40′ del primo tempo per un malore occorso ad uno spettatore sugli spalti. L’Inter raddoppia al 47′: gol direttamente da corner di Kristjan Asllani, che con un destro insidioso e che sbatte sul palo beffa Piana e realizza il cosiddetto gol olimpico. Primo tempo che si chiude sul 2-0 a favore dell’Inter.

Ripresa di zero rischi. Taremi manca il tris per un palo, Josep Martinez si fa trovare sull’unica parata

Doppio cambio all’intervallo per l’Udinese: fuori Bijol e Alexis Sanchez e dentro Abankwah e Iker Bravo. Pericolo creato dai friulani al minuto 59 del secondo tempo. Calcio di punizione battuto da Bravo a pescare a centro area lo stacco di testa di Lucca. L’attaccante dei bianconeri ci arriva ma la palla non inquadra lo specchio.

Triplo cambio in casa Inter al 63′: fuori Arnautovic, Asllani e Bastoni e dentro Lautaro Martinez, Calhanoglu e Dumfries, con Carlos Augusto che scala in difesa e Buchanan che si sposta sull’out sinistro. Cambio molto offensivo a venti dalla fine per l’Udinese, con Runjaic che inserisce l’attaccante Brenner al posto del centrocampista Ekkelenkamp.

Quarto campo al minuto 74 per l’Inter, con l’ingresso di Palacios al posto di Buchanan e con Carlos Augusto che ritorna nella iniziale posizione di quinto di sinistra a centrocampo. Minuto 77 occasione Inter per il tris: palla verticale di Bisseck a trovare nello spazio Taremi. L’iraniano si invola verso l’area , piazza il destro ma la palla sbatte sul palo. Ultimo cambio per l’Inter all’88’ con l’ingresso e l’esordio assoluto in nerazzurro del giovane Primavera Aidoo al posto di Darmian. Minuto 89 e occasionissima per riaprirla per l’Udinese, con Touré che viaggia sulla sinistra e scarica in area un mancino forte su cui Josep Martinez deve deviare oltre la traversa con una grande parata. Finisce così: l’Inter batte 2-0 l’Udinese e passa ai quarti di finale di Coppa Italia.