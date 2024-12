Inter-Udinese, Inzaghi: “Stasera ho avuto ottimi segnali”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset al termine della vittoria per 2-0 contro l’Udinese agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Successo meritato per l’Inter, che a San Siro batte 2-0 l’Udinese e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Partita gestita e controllata dai nerazzurri e siglata dalle reti nel primo tempo di Arnautovic e Asllani. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

Inter-Udinese, le parole di Inzaghi dopo il successo in Coppa Italia: “Oggi ottimi segnali da tutti. I ragazzi hanno fatto una partita seria. Contento di Arnautovic e Taremi”

“Chiarmaente la risposta dei giocatori che hanno giocato meno è stato un grande segnale anche se non ne avevo bisogno. Oggi era una partita ufficiale e importante. Quando dico che ho 25 titolari lo dico davvero, poi è chiaro che devo fare delle scelte in settimana e durante la partita. E questa sera abbiamo dato un bel segnale. Abbiamo fatto una partita seria, dove avevamo tutto da perdere, ma i ragazzi hanno fatto benissimo e l’hanno interpretata bene“.

“Quello di andare avanti in tutte le competizioni è un nostro obiettivo, anche se sappiamo che sarà difficile. Dobbiamo continuare così, sapendo che tra quattro giorni giocheremo un’altra partita col Como, poi il 28 con il Cagliari e poi a gennaio andremo in Supercoppa. Chiaramente oggi ho avuto ottimi segnali“.

“Si può migliorare sempre e tutti i giorni. Si deve analizzare anche nelle vittorie e alcune situazioni dove si può sempre fare meglio. Stasera abbiamo trovato un Udinese che è venuto qui a fare la sua partita. Oggi abbiamo fato otto cambi rispetto al campionato, ma la squadra è sempre rimasta concentrata e ha sempre mantenuto le giuste distanze“.

“Sicuramente noi stiamo correndo, ma assieme a noi anche altre squadre. L’Atalanta, il Napoli ma anche le altre. Sarà un campionato equilibrato, le squadre si sono rinforzate e ci sono le insidie. Bisogna essere bravi a recuperare ritmi e energie e non è semplice giocando quasi sempre“.

“Il mio desiderio è avere sempre i giocatori pronti, anche per quello faccio molte rotazioni. Stiamo gicoando da un mese senza Acerbi e Pavard che sono due giocatori importanti per noi e abbiamo avuto delle scelte limitate in difesa, ma chi è rimasto come Bastoni, de Vrij e Bisseck hanno fatto benissimo in questo periodo“.

“Sono stati bravi Taremi e Arnautovic durante ll gol. Taremi con l’assist e Arnautovic col moviemnto e la ret. Non mi hanno sorpreso le loro prestazioni, come quelle degli altri. Abbiamo tante gare e tutti devono sapere che sono importanti“.