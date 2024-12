Inter, verso il Como: Barella out e una maglia per due

Dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, i nerazzurri mettono già il focus verso il prossimo impegno di campionato in programma lunedì sera a San Siro contro il Como e valido per la diciasettesima giornata.

Una serata tranquilla e senza timori quella trascorsa ieri dall’Inter, che ha vinto 2-0 in scioltezza contro l’Udinese gestendo le forze e facendo un ampio turnover che ha permesso alla squadra di Inzaghi di tenere a riposo alcuni titolarissimi. Passaggio del turno ottenuto con autorità e zero problemi, con i nerazzurri ora già proiettati verso la prossima partita.

Inter, verso il Como: niente rischi per Barella. Nicolò non ci sarà lunedì. Duello in mezzo al campo per sostituirlo. Sempre indisponibili Acerbi e Pavard

Inter che affronterà il Como nel posticipo che andrà a chiudere il diciasettesimo turno di campionato, con i nerazzurri che ospiteranno al Meazza la squadra allenata da Cesc Fabregas. La formazione di Inzaghi vuole dare continuità al suo percorso in campionato e va alla ricerca della quarta vittoria di fila (dopo Verona, Parma e Lazio) con l’obiettivo di non lasciar scappare via la coppia di testa composta dal Napoli e dall’Atalanta. Una partita da non sottovalutare contro i biancoblu, che sono squadra con una precisa identità di gioco e che nello scorso turno ha battuto in casa la Roma per 2-0.

Dopo il turnover visto in Coppa Italia, l’Inter dovrebbe ritrovare la formazione titolare seppur ancora con qualche assenza. Nerazzurri che devono ancora fare a meno dei due difensori Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Il francese dovrebbe recuperare in vista della Final Four di Supercoppa Italiana a gennaio, stessa speranza anche per il centrale italiano fermo ormai da un mese per un’elongiazione al bicipite femorale della coscia destra.

Niente Barella, Frattesi e Zielinski si giocano il posto da titolare

Mancherà soprattutto Nicolò Barella. La mezzala italiana dell’Inter ha rimediato una lieve elongiazione agli adduttori della cosci destra, dopo essere uscito claudicante dal match di campioanto contro la Lazio. Nulla di grave per il centrocampista, che però non verrà rischiato contro il Como e dovrebbe rientrare a pieno regime per la partita di sabato 28 dicembre contro il Cagliari.

Al suo posto Simone Inzaghi ha principalmente due scelte a centrocampo. Il sostituto naturale di Barella per caratteristiche sarebbe Frattesi, con l’ex Sassuolo in vantaggio per una maglia lunedì contro i biancoblu. Attenzione però alla candidatura di Zielinski, in crescita nell’ultimo periodo e che potrebbe partire dal primo minuto.