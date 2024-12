L’Inter vince contro l’Udinese e supera il turno in Coppa Italia. Tra i protagonisti della serata c’è Bisseck, schierato in una posizione inedita ovvero quella di difensore centrale. Ecco com’è andata la sua serata e perché si rivela ancor più importante per i nerazzurri.

Bisseck convince anche da centrale, nuova opportunità per Inzaghi

In questo avvio di stagione Acerbi si è fermato spesso per infortunio, tanto che l’Inter ha iniziato seriamente a considerare di effettuare nuovi acquisti nel calciomercato prossimo. I nomi che circolano sono praticamente sempre gli stessi, con Bijol in cima alla lista dei desideri della dirigenza e che può diventare un’opportunità in questa sessione o in quella estiva.

Nessuno però aveva considerato di avere in casa un giocatore in grado farne le veci. Non parliamo di de Vrij, che ogni volta che viene chiamato in causa risponde sempre presente, ma di Bisseck, che nella partita di Coppa Italia con l’Udinese è stato schierato in una posizione per lui inedita.

I primi minuti sono stati di rodaggio, nulla d’impressionante e anzi, ha fatto un po’ di fatica a trovare le misure e la posizione. Con l’andare della partita, però, ha iniziato a ingranare sempre di più e alla fine ha offerta una prestazione convincente.

Per lui un futuro da centrale? Le ultime

Un giocatore in grado di ricoprire più posizioni può trovare sicuramente più spazio, quindi il fatto che Bisseck sappia interpretare praticamente tutti i ruoli della difesa è un grande vantaggio per lui. Detto questo, si esprime al meglio quando gioca da braccetto, specialmente sulla destra, perché ha la possibilità di sganciarsi più frequentemente e di liberare i cavalli.

Detto questo, Simone Inzaghi ora sa di poter fare affidamento su un elemento in più in una zona molto delicata di campo e questo non è un dettaglio.