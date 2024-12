Infortunio Acerbi, rientro con il Cagliari? Le ultime notizie

Francesco Acerbi è ancora alle prese con l’infortunio che lo sta tenendo ai box da alcune settimane, ma ora è quasi pronto al rientro. Ecco quando torna in campo e le condizioni degli altri acciaccati.

Infortunio Acerbi, rientro con il Cagliari? Le ultime

Acerbi è assente da Verona-Inter, partita in cui aveva chiesto il cambio dopo pochi minuti di gioco. Per lui un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra che lo ha costretto ai box e ora è fermo ormai da quasi un mese. Il difensore centrale è molto importante per i meccanismi di Simone Inzaghi, che spera di poterlo recuperare al più presto.

De Vrij ne ha fatto egregiamente le veci e ora anche Bisseck ci ha provato con buon esito in Coppa Italia, ma data la mole di partite è fondamentale poter contare su tutti gli effettivi. Il centrale ex Lazio ha messo nel mirino una partita in particolare, ovvero l’ultima del 2024.

L’Inter affronterà il Cagliari sabato 28 alle ore 18:00, in quell’occasione Acerbi spera di partire dalla panchina e magari di calcare il terreno di gioco per qualche minuto.

Infortunio Barella e Pavard, quando tornano in campo

Il rientro di Acerbi è fissato, salvo imprevisti, per sabato 28. Lo stesso discorso vale anche per Barella, alle prese con un’elongazione all’adduttore lungo della coscia destra. Il sardo dovrebbe tornare proprio in una delle partite a cui tiene maggiormente, anche se le sue condizioni saranno ovviamente valutate giorno per giorno.

Infine, chiudiamo con Pavard. Il difensore francese sta facendo i conti con una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il suo rientro non dovrebbe avvenire entro la fine del 2024, di conseguenza l’obiettivo è quello di averlo a disposizione in Supercoppa. Insomma, tra poche settimane la rosa di Simone Inzaghi tornerà ad essere completa e questa è un’ottima notizia.