Inter-Como: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

L’Inter sfida il Como in una partita molto importante che chiuderà la 17^ giornata di Serie A: ecco dove vederla, le probabili formazioni e il pronostico.

Inter-Como, dove vederla in TV e in streaming

Momento molto importante per la stagione dei nerazzurri che devono assolutamente vincere per rimanere attaccati ad Atalanta e Napoli. Gli uomini di Simone Inzaghi arrivano dalla grande vittoria della scorsa settimana, quando con un secco 6-0 hanno schiantato la Lazio. Questa volta dovranno affrontare invece un avversario a caccia di punti salvezza e non sarà semplice batterlo.

Inter-Como sarà visibile in diretta su DAZN e su Sky Sport calcio. La si potrà seguire anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW, scaricando le applicazioni ufficiali su qualunque dispositivo compatibile.

Probabili formazioni di Inter-Como

Qualche problema per Simone Inzaghi che deve rinunciare ad Acerbi, Pavard e molto probabilmente anche a Barella, ancora alle prese con l’infortunio. In porta tornerà Sommer, davanti a lui la retroguardia sarà composta da Bisseck, de Vrij e Bastoni.

Sulla banda di destra Dumfries parte in vantaggio su Darmian, mentre a sinistra spazio alla grande qualità di Dimarco. In mezzo al campo Calhanoglu sarà sicuramente affiancato da Mkhitaryan, Frattesi e Zielinski si giocano l’ultimo posto disponibile con il primo che sembra poterla spuntare. In avanti, Thuram farà coppia con Lautaro Martinez.

Cesc Fabregas schiererà la sua squadra con l’ormai consueto 4-2-3-1. Davanti a Reina, partiranno Van der Brempt e Barba sulle corsie e Goldaniga e Kempf al centro della difesa. Il duo di centrocampo sarà composto da Sergi Roberto e Da Cunha mentre sulla trequarti, alle spalle di Belotti (occhio però a Cutrone che scalpita) via libera alla fantasia di Strefezza, Nico Paz e Fadera.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

Probabile formazione Como (4-2-3-1): Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Barba; Da Cunha, Sergi Roberto; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Fabregas.

Pronostico di Inter-Como

L’Inter è tornata a far paura e in questo momento sembra una squadra quasi invincibile. Avrà anche il vantaggio di giocare di fronte al proprio pubblico, quindi il Como ci proverà ma è chiaro che a partire favoriti siano i nerazzurri.