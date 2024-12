Lazio-Inter 0-6, nerazzurri straripanti e cinici all’Olimpico

L’Inter vince 0-6 contro la Lazio nel match valido per la sedicesima giornata di campionato. Goleada totale dei nerazzurri, che soffrono solo nella prima mezzora la pressione dei biancocelesti e poi con cinismo ed efficacia stappano la partita a fine frazione con il rigore di Calhanoglu e il gol di Dimarco. L’Inter poi dilaga nel secondo tempo con le reti di Barella, Dumfries, Carlos Augusto e Marcus Thuram.

Super vittoria dell’Inter, con i nerazzurri che asfaltano per 6-0 la Lazio all’Olimpico e conquistano la seconda vittoria di fila in campionato e danno una risposta forte ai successi Napoli e Atalanta e si rilanciano nell’alta classifica. Nerazzurri che salgono a 34 punti in classifica e tornano a-3 dalla vetta e con una partita in meno. La Lazio approccia molto bene nel primo tempo, ma si spegne a livello psicologico dopo l’uno-due ravvicinato dell’Inter e crolla definitivamente nella ripresa. Biancocelesti quinti a quota 31 punti.

Lazio-Inter 0-6, nerazzurri forza 6. Goleada clamorosa all’Olimpico con sei marcature diverse. Inzaghi torna a -3 dal primo posto

La Lazio parte forte e schiaccia l’Inter. Il rigore gira la partita: uno-due cinico dei nerazzurri con Calha e Dimarco

Primo tiro in porta di marca Lazio, con Nuno Tavares che al 6′ sfonda centralmente e arriva al tiro di sinistro dal limite dell’area. Blocca Sommer centralmente. Lazio che parte meglio, con i biancocelesti che mettono in difficoltà l’Inter attraverso un gioco molto verticale e rapido su cui i nerazzurri si fanno trovare spesso scoperti. Ancora Lazio all’11’ con Isaksen che trova spazio e prova il mancino dall’out destro dell’area, ancora Sommer che ferma il pallone.

Lazio padrona della partita e Inter che fatica ad entrare in ritmo, con la squadra di Baroni che va al doppio della velocità e dell’intensità rispetto ai nerazzurri, che faticano a tenere il pallone per via del super pressing della squadra capitolina. Totalmente fuori dal gioco Thuram e Lautaro, con i due attaccanti dell’Inter sostanzialmente annullati dalla difesa laziale e mai pericolosi. Al 22′ Lazio vicina al vantaggio. Rovella si inserisce sulla fascia destra e mette di prima in area, colpo di prima svirgolato col destro di un solissimo Noslin che grazia l’Inter. Cambio forzato per la Lazio al minuto 28, con Gila che esce per un giramento di testa e viene sostituito da Gigot.

Primo tempo di grande difficoltà per l’Inter, con i nerazzurri che hanno anche il peso dei due gialli dati Calhanoglu e Bastoni. Minuto 37 e i nerazzurri la sbloccano al 37′ con un tocco ravvicinato di de Vrij che buca Provedel da corner battuto da Calhanoglu. Il gol è però annullato per fuorigioco di Lautaro Martinez. Sulla stessa azione però viene fischiato un calcio di rigore a favore dell’Inter, a causa di un tocco di mano in area di Gigot.

Penalty per i nerazzurri al 40′: dagli 11 metri va Calhanoglu che non sbaglia, spiazza Provedel e segna lo 0-1 per l’Inter. Uno-due letale dell’Inter che coglie scoperta la Lazio in avanscoperta e segna il raddoppio in contropiede. Calhanoglu conduce e scarica per Dumfries a destra: cross immediato dell’olandese a cogliere l’inserimento di Dimarco, che col sinistro di prima da dentro l’area batte Provedel per 0-2 al 45‘. Prima frazione di gioco che si chiude sul 2-0 per l’Inter, non padrona del gioco ma estremamente cinica a colpire un’ottima Lazio.

La Lazio crolla di testa nel secondo tempo e i nerazzurri hanno vita facile e dilagano. Super gol di Barella e nel tabellino altri tre

Cambi all’intervallo con Inzaghi che sostituisce l’ammonito Bisseck al posto di Darmian, e con Baroni che cambia subito Gigot (subentrato nel primo tempo a Gila) con l’ingresso di Lazzari. Al 50′ l’Inter cala il tris. Manovra a centrocampo dell’Inter, con Calhanoglu che serve al limite dell’area Barella: gol clamoroso della mezzala italiana che controlla e con un destro di controbalzo batte Provedel con la palla che si infila all’incrocio. Lazio che si spegne totalmente a livello mentale e al 53′ l’Inter segna lo 0-4. Assist perfetto di Bastoni a pescare l’inserimento di Dumfries, che vola di testa in anticipo su Nuno Tavares e insacca il poker nerazzurro.

Lazio che opera una doppia sostituzione al 57′: fuori Pedro ed Isaksen e dentro Dele-Bashiru e Tchaouna, con i biancocelesti che si riposizionano con un più compatto 4-3-3. Minuto 52 e cambi per l’Inter, con Inzaghi che toglie gli altri due ammoniti: fuori Calhanoglu e Bastoni e dentro Asllani e Carlos Augusto.

Partita ovviamente chiusa dopo il quarto gol nerazzurro e Inter in gestione, che controlla ritmo e palleggio contro una Lazio che comunque con orgoglio e voglia non rinuncia a giocare a provare qualche sortita offensiva. Minuto 75 esce un acciaccato Barella (contrattura alla coscia destra per il centrocampista) per Zielinski. Al 76′ l’Inter trova anche lo 0-5: azione sulla sinistra di Dimarco che serve il grande inserimento di Carlos Augusto, che si gira bene su Marusic e col sinistro ravvicinato firma la cinquina.

Problema di crampi per Dimarco all’80’ e Inzaghi che si gioca l’ultimo cambio con l’inserimento di Buchanan. Al 90′ l’Inter segna anche il clamoroso 0-6: verticale di Mkhitaryan che serve nello spazio Thuram, il francese dribbla Marusic e con un mancino preciso buca la rete per il gol che chiude definitivamente la partita.