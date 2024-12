Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio-Inter, match in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico e valido per la sedicesima giornata di campionato. Di seguito le scelte dei due tecnici Marco Baroni e Simone Inzaghi.

Notte di grande calcio all’Olimpico, con lo stadio della Capitale pronto ad ospitare il Monday Night che va a chiudere il sedicesimo turno di Serie A. Un Lazio-Inter che vale l’alta classifica, con biancocelesti e nerazzurri appaiati a 31 punti e attualmente a -6 dalla capolista Atalanta e con l’obiettivo di accorciare le distanze dalla vetta. Gli uomini di Inzaghi vogliono ritrovare la vittoria dopo la deludente sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, la Lazio di Baroni non si vuole fermare e dopo il colpo col Napoli sogna la grande vittoria contro i Campioni d’Italia in carica.

Lazio-Inter, le formazioni ufficiali del match: Inzaghi ritrova i titolarissimi. C’è Dumfries a destra. In attacco la Thu-La. Baroni con Noslin. C’è Pedro al posto di Dia

Lazio che deve fare a meno dello squalificato Taty Castellanos e dell’infortunato (ed ex della partita) Matias Vecino. Biancocelesti con la formazione tipo con il 4-2-3-1 e Provedel in porta, difesa con Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In mediana Rovella e Guendouzi, mentre in attacco Isaksen, Pedro (favorito a Dia) e Zaccagni a supporto di Noslin, con l’olandese che sostituisce Castellanos.

Confermate le indiscrezioni negli ultimi giorni in casa Inter, con Inzaghi che dopo il turnover di Champions rischiera la formazione titolare e che deve fare a meno di Pavard e di Acerbi. Nerazzurri col 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. Gli esterni sono Dimarco e Dumfries, mentre in mediana agiranno Mkhitaryan. Calhanoglu e Barella. In attacco Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Pedro, Zaccagni, Noslin.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Thuram, Lautaro Martinez.