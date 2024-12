Verso Lazio-Inter, le ultimissime sulle formazioni

Giornata di vigilia per i nerazzurri, attesi domani sera dal big match contro la Lazio all’Olimpico e valido per la sedicesima giornata di campionato. Gli aggiornamenti ultime sulle formazioni verso Lazio-Inter.

Grande attesa in vista del Monday Night che andrà a chiudere il turno di Serie A, con l’Inter che sarà ospite della Lazio in un match di altissima classifica e con le due squadre appaiate a 31 punti in classifica. I nerazzurri vogliono reagire dopo il KO in Champions League con il Bayer Leverkusen e accelerare in campionato, e con i biancocelesti in super fiducia dopo gli ultimi prestigiosi successi tra Coppe e campionato contro Napoli e Ajax.

Lazio-Inter, le ultime sulle formazioni: tutto confermato per Inzaghi, che ritrova i titolari. Bisseck più di Darmian. Ballottaggio sul terzino destro per i biancocelesti

Inter come detto a quota 31 come i prossimi avversari, entrambe scivolati momentaneamente a -6 dall’Atalanta prima in classifica e che ieri ha vinto anche contro il Cagliari. Una partita assolutamente da non fallire per gli uomini di Inzaghi per rimanere attaccati a treno Scudetto e non perdere troppo terreno in un campionato molto equilibrato.

La Lazio non si vuole fermare e i biancocelesti sognano un altro super colpo dopo la vittoria al Maradona contro il Napoli della scorsa settimana. La formazione di Baroni è una delle più in forma del torneo e propone un calcio verticale ed offensivo e di grande ritmo, su cui i nerazzurri dovranno fare attenzione.

Le probabili formazioni

In casa Inter permangono le due pesanti assenze in difesa di Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Il centrale francese rientrerà solo a fine mese dalla distrazione muscolare alla coscia sinistra subita il 26 novembre contro il Lipsia, mentre il difensore italiano ha ancora dolore per l’elongiazione alla coscia destra rimediata ormai quasi un mese fa contro il Verona. Per il resto rosa al completo per Inzaghi, che dopo il turnover visto in Champions League andrà ad optare per il rientro dei titolarissimi. 3-5-2 con Sommer in porta, in difesa, Bastoni, de Vrij e Bisseck, con il tedesco nelle ultime ore insidiato da Darmian come centro destra. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Dumfries. In attacco Thuram e Lautaro Martinez.

Qualche assenza anche per la Lazio, con Baroni che deve rinunciare allo squalificato Taty Castellanos e agli infortunati Matias Vecino e Luca Pellegrini. Titolari anche per i biancocelesti e con un unico ballottaggio in atto: 4-2-3-1 con Provedel in porta, difesa con Lazzari (in avanti su Marusic) sulla destra, centrali Gila e Romagnoli e con a sinistra Nuno Tavares. In mediana Guendouzi e Rovella, mentre in attacco Isaksen, Dia e Zaccagni e con Tijjani Noslin al posto di Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni, Noslin.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.