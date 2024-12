Inter, verso la Lazio: la probabile formazione dei nerazzurri

I nerazzurri sono al lavoro in vista del match contro la Lazio in programma lunedì sera all’Olimpico e valevole per la sedicesima giornata di campionato. Super sfida di alta classifica contro i biancocelesti, con la squadra di Inzaghi che non vuole perdere distanze sui primissimi posti. Le ultime sulla probabile formazione dell’Inter contro i capitolini.

Si avvicina l’attesa partita di lunedì contro la Lazio di Marco Baroni e che può valere molto nell’economia del proseguo della stagione. I biancocelesti sono una delle squadre più in forma del campionato e stanno facendo faville anche in Europa League, e arrivano alla sfida contro i nerazzurri in un’ottima condizione psicofisica.

Inter, focus sulla Lazio: scelte quasi scontate per Inzaghi, che ritrova i titolari: recuperato Dumfries, in attacco riecco Thuram e Lautaro. Out in due

Un match che vede sfidarsi due squadre attualmente a pari punti a quota 31 in classifica e con legittime ambizioni di Scudetto. L’Inter vuole reagire dopo la sconfitta e la brutta prova in Champions League contro il Bayer Leverkusen, e cerca un filotto di vittorie per chiudere al meglio il 2024 e instradarsi verso un nuovo anno che si preannuncia fittissimo di impegni ravvicinati.

La buona notizia in casa Inter è il totale recupero di Denzel Dumfries. L’esterno destro olandese è tornato a lavorare col gruppo da giovedì, dopo l’influenza che lo aveva fermato per la trasferta di Leverkusen. Restano invece non a disposizione Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Il francese rientrerà a fine mese ed è ancora alle prese con la distrazione muscolare alla coscia sinistra rimediata contro il Parma, mentre l’italiano non ha ancora recuperato dall’elongiazione alla coscia destra di ormai quasi un mese fa e subita contro il Verona.

La probabile formazione

Dopo il turnover di Champions League, l’Inter dovrebbe schierarsi con la formazione tipo al netto delle assenze precedentemente citate in difesa. 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de Vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e Dumfries. In attacco Lautaro Martinez assieme a Marcus Thuram a guidare la fase offensiva.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhityaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.