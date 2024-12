Lazio-Inter è una partita difficile, ma che vantaggio per i nerazzurri: ecco quale (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Lazio-Inter sarà il big match della 16^ giornata di Serie A, una partita molto importante in cui i punti peseranno tantissimo. I nerazzurri, però, avranno un vantaggio importante: ecco quale e perché gli uomini di Simone Inzaghi possono sorridere.

Lazio-Inter, i nerazzurri sorridono: assenza pesante tra i biancocelesti

Lazio e Inter si trovano a pari punti al terzo posto, condiviso anche con la Fiorentina, e sono ben consapevoli che perdere significherebbe cedere il passo all’avversaria. Per questo motivo nessuna delle due vuole uscire sconfitta e quindi si prevede una partita ad alta tensione.

I nerazzurri potranno contare su tutti gli uomini migliori, Acerbi e Pavard a parte che sono ancora infortunati, mentre i biancocelesti dovranno rinunciare a Castellanos, assente per squalifica. Questo è sicuramente un vantaggio per i meneghini che non dovranno temere la qualità del bomber di Baroni.

Chi lo sostituirà avrà sicuramente molte armi, sappiamo bene però quanto conti avere una prima punta che non solo segna, ma che anche riesce a far girare la squadra in un certo modo. C’è indubbiamente una Lazio con e una senza Castellanos, e per fortuna dell’Inter nella 16^ giornata dovrà affrontarla priva del suo attaccante migliore.

News Inter, i nerazzurri in campo con i migliori

Le due defezioni dell’Inter sono sicuramente importanti, Acerbi e Pavard sono due titolari di norma nella retroguardia e la loro assenza è pesante. C’è però da dire che la dirigenza ha messo nelle mani di Simone Inzaghi una rosa ampia, adeguata e di qualità, i loro sostituiti fino a qui non li hanno fatti rimpiangere.

Bisseck e De Vrij sono pronti a partire nuovamente dal primo minuto accanto a Bastoni e davanti a Sommer. A destra più Dumfries che Darmian, a sinistra ci sarà Dimarco. In mezzo al campo tornano i titolarissimi, Calhanoglu sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan In avanti, Lautaro e Thuram cercheranno di trovare la via della rete.