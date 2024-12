Lazio-Inter è già fondamentale per lo Scudetto: ecco il perché (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

La 16^ giornata di Serie A offrirà un big match fondamentale ai fini della classifica: Lazio-Inter. Ecco perché questa partita può pesare già in ottica Scudetto e che cosa c’è in palio.

Lazio-Inter è già decisiva: il focus

La settimana europea non ha sorriso all’Inter che ora deve rialzare subito la testa e pensare alla prossima e importantissima partita con la Lazio. In Champions League è mancato tutto, dalla fame ai gol, ma ora non c’è tempo per piangersi addosso.

Nella 16^ giornata di Serie A i nerazzurri affronteranno i biancocelesti, in grandissima forma e decisi a non fermarsi proprio sul più bello. Per capire l’importanza della sfida basta osservare la classifica:

Atalanta, 34

Napoli, 32

Inter, 31

Fiorentina, 31

Lazio, 31

La vetta è foltissima e racchiude cinque squadre in tre punti. Per l’Inter perdere sarebbe un grosso problema, anche in virtù degli scontri in cui saranno impegnate Atalanta e Napoli. I bergamaschi affronteranno il Cagliari e dato lo stato di forma degli uomini di Gasperini si può tranquillamente dire che sarà una sfida abbordabile.

I partenopei invece se la vedranno con l’Udinese, squadra ostica, certo, ma che non è in un grande periodo. Il rischio è dunque quello di vedersi sorpassare da Lazio e Fiorentina e di lasciar scappare Atalanta e Napoli, un’eventualità a cui non vuole certo andare incontro nessuno.

Con la Lazio è importante ritrovare i gol

In questa prima metà di stagione abbiamo potuto vedere due versioni diverse dell’Inter, quella in formato campionato e quella in formato Europa. In Serie A ha segnato tantissimi gol, 34 per la precisione, ma in Champions League gli attaccanti sparano a salve.

Chiaro è che con un avversario della caratura della Lazio è importante essere prolifici in avanti, oltre che attenti dietro, di conseguenza si chiederà a Lautaro Martinez di tornare a brillare, di aiutare Thuram e di gonfiare la rete.