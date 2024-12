Lazio-Inter, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Lunedì sera alle 20:45 allo stadio Olimpico l’Inter affronta la Lazio nel match valido per la sedicesima giornata di campionato. Big match d’altissima classifica tra i biancocelesti e i nerazzurri e che mette in palio 3 punti pesantissimi nell’economia della stagione. Le probabili formazioni di Lazio-Inter e dove vederla in TV.

Dopo il KO in Champions League contro il Bayer Leverkusen, l’Inter è attesa da un’altra grande sfida che può valere tantissimo per il proseguo del campionato e con i nerazzurri che saranno ospiti della Lazio di Marco baroni nel big match che andrà a chiudere il sedicesimo turno di Serie A.

Lazio-Inter, le probabili formazioni e dove vederla: Inzaghi ritrova i titolari. Ancora fuori Acerbi e Pavard. Baroni recupera Romagnoli in difesa, squalificato Castellanos

Una partita d’alta classifica tra due contendenti allo Scudetto. Lazio ed Inter sono appaiate a 31 punti e con la sola differenza che i nerazzurri hanno una partita in meno. Basterebbe questo per capire l’importanza della sfida di lunedì, con gli uomini di Inzaghi che andranno a scontrarsi con una delle formazioni più in forma del campionato e che settimana scorsa ha battuto con merito il Napoli in campionato e sta anche volando in Europa League, dove è attualmente prima nella classifica generale.

Inter che cerca continuità in campionato dopo il successo col Parma e Lazio che vuole stupire ancora in una grande sfida dopo la doppia vittoria col Napoli nel giro di pochi giorni tra Serie A e campionato.

Le probabili formazioni

Dopo il turnover operato in Champions League, Simone Inzaghi dovrebbe ritrovare la formazione titolare contro i biancocelesti e con solo due assenze per quanto importanti e nello stesso reparto. Pavard resta non a disposizione e il centrale francese tornerà solo a fine mese ed è ancora alle prese con la distrazione muscolare alla coscia sinistra. Mentre comincia a destare preoccupazione le condizioni di Acerbi. Il difensore italiano ha avuto una ricaduta del precedente infortunio alla coscia destra rimediata col Verona e non ci sarà all’Olimpico. Per il resto formazione tipo per i nerazzurri: 3-5-2 con Sommer in porta, difesa con Bastoni, de vrij e Bisseck. A centrocampo Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella e il recuperato Dumfries. In attacco Thuram e Lautaro Martinez.

Qualche assenza per la Lazio, con i biancocelesti che non avranno a disposizione lo squalificato Taty Castellanos e l’infortunato Luca Pellegrini, fermatosi per un problema muscolare occorso ieri nel match di Europa League contro l’Ajax. Difficile il recupero dell’ex Vecino, mentre è recuperato Alessio Romagnoli uscito per una botta al ginocchio sinistro nell’ultima di campionato. Lazio col 4-2-3-1 con Provedel in porta, difesa con Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In mediana Guendouzi e Rovella, mentre in attacco Isaksen, Dia, Zacagni e Noslin, con l’olandese a fare le veci di Castellanos.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares, Rovella, Guendouzi, Isaksen, Dia, Zaccagni, Noslin.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.

Dove vederla in TV

La partita Lazio-Inter è in programma lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta, in esclusiva e anche gratuitamente sulla piattaforma streaming DAZN, compatibile con tutti i principali device.