Verso Lazio-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri

I nerazzurri sono tornati al lavoro in vista del big match in programma lunedì sera contro la Lazio e valido per la sedicesima giornata di campionato. Partita fondamentale per la rincorsa verso la vetta dell’Inter, con gli uomini di Inzaghi che vogliono subito reagire dopo il KO di Champions a Leverkusen.

Archviata l’amara sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, ora l’Inter dovrà mettere da parte gli impegni europei (che torneranno a fine gennaio 2025) e piazzare il proprio focus solo sul campionato, con i nerazzurri attesi da un tour de force di partite prima dell’inizio del nuovo anno.

Verso Lazio-Inter, ora testa solo al campionato. Inzaghi pronto a ritrovare i titolarissimi. Torna Dumfries, out due in difesa

L’Inter ora deve solo concentrarsi sul campionato e sul chiudere al meglio il 2024 e provare a dare un’accelerata importante alla Serie che si sta avvicinando al giro di boa della fine del girone d’andata. Nerazzurri chiamati ad avere continuità a partire dalla super sfida di lunedì sera contro una lanciatissima Lazio, che viene dalla grande vittoria di domenica scorsa contro il Napoli al Maradona.

Uno scontro di altissima classifica e che vale ambizioni da Scudetto, con Inter e Lazio appaiate a 31 punti (ma con i nerazzurri che hanno una partita da recuperare) e che si andranno a contendere 3 punti pesantissimi. Una vittoria da provare a centrare per gli uomini di Inzaghi, che devono anche migliorare lo score negli scontri diretti in campionato e tornare a fare punti pesanti nei big match.

La probabile formazione

Dopo il deleterio turnover di Champions League, Simone Inzaghi non dovrebbe più fare esperimenti e per questo filotto di dicembre in campionato dovrebbe andare con i titolarissimi. La buona notizia in casa Inter è il recupero di Denzel Dumfries, con l’esterno destro olandese tornato a disposizione dopo l’attacco influenzale che lo aveva messo out per la trasferta a Leverkusen. Restano invece non a disposizione Benjamin Pavard e soprattutto Francesco Acerbi. Il centrale francese rientrerà solo a fine mese ed è ancora alle prese con la distrazione muscolare alla coscia sinistra, mentre il difensore italiano sta diventando un caso: con il classe 1988 che pare aver avuto una ricaduta del precedente infortunio occorso ormai tre settimane fa contro il Verona ai flessori della coscia destra.

Scelte obbligate quindi in difesa per l’Inter, con i nerazzurri che dovrebbero schierarsi ancora con il terzetto Bastoni, de Vrij e Bisseck davanti a Sommer. A centrocampo riecco i titolarissimi con i rientri dal primo minuto di Dimarco e Dumfries sugli esterni e di Barella e Mkhitaryan in mediana assieme a Calhanoglu. In attacco torna la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.