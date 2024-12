Verso Lazio-Inter, è ancora emergenza difesa

Dopo l’amara trasferta in Germania contro il Bayer Leverkusen e che è costata la prima sconfitta stagionale in Champions League, l’Inter guarda avanti e mette il mirino al big match di campionato contro la Lazio in programma lunedì sera all’Olimpico.

La pessima prova offerta ieri sera alla Bay Arena contro il Bayer Leverkusen rischia di lasciare qualche strascico in casa Inter. Una partita brutta e un Inter passiva che ha rinunciato a giocare ed è stata beffata al 90′ dal gol dei tedeschi. Un KO pesante nei modi più che negli effetti, con i nerazzurri che hanno ancora in mano il loro destino per passare tra le prime otto della classifica generale e staccare il pass per gli ottavi di finale.

Lazio-Inter, i nerazzurri verso la super sfida dell’Olimpico: Acerbi e Pavard restano out. Emergenza dietro, ma torna Dumfries

Ora però c’è da mettere in stand-by la Champions League (che tornerà a gennaio con le ultime due giornate) e pensare ad accelerare il passo in campionato per cercare l’assalto alla vetta della classifica. Il prossimo ostacolo è molto complicato ed è rappresentato dalla Lazio di Marco Baroni, che si sta rivelando come una delle outisider del campionato. I biancocelesti stanno facendo una Serie A straordinaria e sono a pari punti con i nerazzurri (31, ma con una partita in più) e hanno il morale alle stelle dopo la doppia vittoria in pochi giorni sul Napoli di Conte: prima eliminato in Coppa Italia con un netto 3-0 e poi battuto di misura domenica per 0-1 al Maradona.

Una partita difficile e di alta classifica con in palio 3 punti pesanti per entrambe le formazioni, e con l’Inter che ci arriva con qualche defezione importante. Ieri i nerazzurri si sono presentati contro il Bayer Leverkusen con ben cinque assenze e certificando problemi soprattutto in difesa con le assenze di Francesco Acerbi, Benjamin Pavard e Denzel Dumfries oltre che i due fuori lista in Europa Tomas Palacios e Joaquin Correa.

Scelte obbligate in difesa

Da questo punto di vista non arrivano buone notizie in casa Inter, e a darle è stato lo stesso Simone Inzaghi che nelle dichiarazioni nel post partita di Leverkusen ha dichiarato che nè Acerbi nè Pavard ci saranno contro la Lazio. Non una novità quella sul francese, che ha rimediato una distrazione muscolare alla coscia sinistra nel match di Champions dello scorso 26 novembre contro il Lipsia e che starà fuori per tutto dicembre. Sorprende invece il mancato recupero del centrale italiano, fermo per un’elongiazione ai flessori della coscia destra dalla sfida di campionato del 23 novembre contro il Verona e che avverte ancora dolore.

Scelte quindi limitate nel reparto arretrato per l’Inter, con i nerazzurri che dovrebbero schierare ancora il terzetto composto da Bastoni, de Vrij e Bisseck. Non dovrebbero esserci problemi invece per Denzel Dumfries, assente ieri per febbre e non partito per Leverkusen ma che dovrebbe essere regolarmente a disposizione contro la Lazio.