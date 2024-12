Verso Lazio-Inter, tornano i titolarissimi: le ultime news

Simone Inzaghi ha iniziato a preparare la super sfida in cui sarà impegnata la sua Inter nella 16^ giornata, ovvero il big match con la Lazio. Ci saranno diverse novità di formazione rispetto all’ultimo impegno di Champions, dovrebbero infatti tornare i titolari.

L’Inter ritrova i titolari contro la Lazio, le ultime news

Le tantissime partite che deve disputare l’Inter impongono a Simone Inzaghi di cedere spesso al turnover. Per sua fortuna la rosa è lunga e adeguata per partecipare a più competizioni contemporaneamente, di conseguenza non ha mai avuto particolari problemi fino a qui nonostante le defezioni ci siano.

Parliamo di Pavard e Acerbi ad esempio, entrambi indisponibili per la prossima sfida con la Lazio e che avrebbero fatto molto comodo. Al loro posto dovrebbero giocare Bisseck e De Vrij che comunque li stanno sostituendo egregiamente.

Le maggiori novità, però, riguarderanno le altre zone del campo. Sulle corsie dovrebbero partire Dumfries e Dimarco, con Darmian e Carlos Augusto che torneranno ad accomodarsi in panchina. In mezzo al campo, Barella e Mkhitaryan rileveranno Frattesi e Zielinski e in avanti Lautaro andrà a caccia del gol dal primo minuto.

Insomma, dopo le rotazioni effettuate con il Bayer Leverkusen, che non hanno portato punti ai nerazzurri, ora si torna a pensare al campionato con tutti i migliori effettivi a disposizione schierati dall’inizio.

Una partita importantissima

Questo è un momento delicato di stagione per l’Inter, che dopo aver subito la prima sconfitta in Champions non deve subirne il contraccolpo. Quella con la Lazio è una sfida fondamentale per la classifica, infatti entrambe le squadre si trovano a 31 punti distanti di 3 lunghezze dall’Atalanta capolista.

In una Serie A così combattuta, come non la si vedeva da anni, vincere gli scontri diretti è determinante per la posizione finale. Questo Simone Inzaghi lo sa bene e per questo non correrà rischi.