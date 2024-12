Dumfries scalpita ed è pronto al rientro: torna titolare con la Lazio? (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Arrivano buone notizie dall’infermeria dell’Inter, Denzel Dumfries è completamente guarito ed è pronto al rientro nella 16^ giornata di Serie A. I nerazzurri affronteranno la Lazio di Baroni in una partita importantissima, ma potranno finalmente contare anche sull’esterno olandese.

News Inter, Dumfries è pronto al rientro e scalda i motori

Dopo essere stato colpito da un attacco influenzale ed essere rimasto fermo ai box, Dumfries è finalmente pronto per tornare in campo e lo farà in una partita fondamentale. L’Inter affronta la Lazio e si trovano entrambe a 31 punti, di conseguenza sarà uno scontro diretto.

Simone Inzaghi sa di poter contare su Darmian, ma il poliedrico giocatore italiano ha caratteristiche diverse, più contenitive e meno di spinta. A questo punto della stagione è importante poter disporre di tutti gli effettivi per decidere chi schierare giornata dopo giornata.

I biancocelesti sono molto abili nelle corsie e da quella parte dovrebbe agire Tavares, un esterno che ha l’assist nel sangue e che è molto pericoloso. Inzaghi ha fondamentalmente due opzioni: mettere Darmian per coprirsi oppure mettere Dumfries per attaccare e obbligare il terzino di Baroni a rincorrere e rimanere più bloccato.

In questo momento sembra più probabile la seconda opzione, anche perché dopo la deludente prestazione con il Bayer Leverkusen l’Inter deve tornare a dominare il gioco.

Dumfries recupera, Dimarco dall’inizio e Acerbi mancherà

Se sulla destra Dumfries si candida per una maglia da titolare dopo i forfait obbligati, sulla banda di sinistra Dimarco è pronto a riprendersi la titolarità. L’esterno azzurro è fondamentale nell’economia di gioco dell’Inter e con la sua qualità può essere determinante, come spesso accade del resto.

In difesa, invece, continua l’emergenza. Pavard recupererà solo all’inizio del nuovo anno, mentre Acerbi salterà la 16^ giornata e dovrebbe rientrare in quella successiva.