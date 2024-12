Lazio-Inter, scelto l’arbitro del match

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, l’Inter si prepara al big match contro la Lazio in campionato e in programma lunedì sera all’Olimpico e valido per la sedicesima giornata. Sfida d’alta classifica tra biancocelesti e nerazzurri, che può valere già tanto.

Dimenticare la brutta prestazione con annessa sconfitta contro il Leverkusen e prepararsi al meglio per il prossimo impegno. Dopo la partita contro la formazione tedesca, l’Inter è attesa ad un altro match complicato con i nerazzurri che lunedì sera nel posticipo che andrà a chiudere il sedicesimo turno di Serie A saranno ospiti della Lazio in una sfida ad altissima quota e dal profumo di Scudetto.

Lazio-Inter, l’arbitro del big match dell’Olimpico: sfida affidata a Chiffi. Al VAR ci sarà Mazzoleni

La squadra allenata da Marco Baroni è una delle grandissime sorprese di questo campionato, con i capitolini che si trovano nel gruppo di testa al quinto posto a quota 31 e a-3 dalla vetta occupata dall’Atalanta. Stessi punti dell’Inter, con i nerazzurri che però hanno una partita in meno. Presto detto che il match dell’Olimpico varrà tantissimo da ambo le parti, e con la Lazio che nello scorso turno ha sbancato il Maradona battendo 0-1 il Napoli e fornendo una prestazione solida e di qualità.

La partita di lunedì sera tra Lazio e Inter è affidata all’arbitro Daniele Chiffi, alla settima presenza staigonale in Serie A e alla prima con i nerazzurri. A supportare il direttore di gara al VAR ci sarà il collega Paolo Mazzoleni.

Le designazioni arbitrali della sedicesima giornata

EMPOLI – TORINO Venerdì 13/12 h.20.45

BONACINA

PRETI – CECCON

IV: LA PENNA

VAR: PEZZUTO

AVAR: MERAVIGLIA

CAGLIARI – ATALANTA Sabato 14/12 h.15.00

PAIRETTO

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: ABISSO

UDINESE – NAPOLI Sabato 14/12 h.18.00

DOVERI

LO CICERO – BERCIGLI

IV: SACCHI

VAR: MARINI

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS – VENEZIA Sabato 14/12 h.20.45

GIUA

DI IORIO – PAGLIARDINI

IV: PRONTERA

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI BELLO

LECCE – MONZA h.12.30

MARIANI

CAPALDO – BAHRI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

BOLOGNA – FIORENTINA h.15.00

FABBRI

IMPERIALE – CAVALLINA

IV: PICCININI

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

PARMA – H. VERONA h. 15.00

SOZZA

MONDIN – BITONTI

IV: TREMOLADA

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

COMO – ROMA h. 18.00

RAPUANO

BERTI – BRESMES

IV: PERENZONI

VAR: SERRA

AVAR: PATERNA

MILAN – GENOA h. 20.45

GUIDA

ROSSI M. – MORO

IV: ZUFFERLI

VAR: DI BELLO

AVAR: CAMPLONE

LAZIO – INTER Lunedì 16/12 h. 20.45

CHIFFI

CECCONI – ZINGARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: SERRA