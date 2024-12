Lazio-Inter, Inzaghi: “Domani sarà una partita complicata”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club alla vigilia del match di campionato contro la Lazio, in programma domani sera all’Olimpico e valido per la sedicesima giornata di campionato.

Una partita importantissima ai fini della classifica e anche emotivamente forte per Mister Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro che affronta il suo passato biancoceleste e contro una squadra che si sta rivelando come una delle sorprese positive di questo campionato. La missione nerazzurra è fare punti per non mollare il duo di testa Napoli e Atalanta e continuare a credere nello Scudetto. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dell’Inter verso la sfida contro la Lazio.

Lazio-Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia: “Affrontiamo una squadra forte e organizzata. Possono lottare per lo Scudetto. Non dimentico i successi alla Lazio, ma ora sto bene qui”

“Senz’altro domani sarà una partita complicata. Affrontiamo un avversario che in 22 partite ufficiali ha vinto 16 volte, e in quelle dove non ci sono riusciti hanno fatto comunque ottime gare. Quindi sarà un impegno difficile che dovremo interpretare nel migliore dei modi“.

“Diciamo che bisogna dare merito a tutti. Penso alla società, all’allenatore Baroni che sta facendo un ottimo lavoro, alla squadra organizzata e ai giocatori che fanno un calcio organizzato e con un’ottima proposta”.

“Sappiamo che le partite in Europa portano via energie. Ma è la stessa cosa per tutte quelle che hanno le Coppe, ma partecipare alle competizioni europee è sempre un onore e un prestigio e domani le gare daranno il massimo per dar vita ad un’ottima partita“.

“Avevo detto che sarebbe stato un campionato equilibrato e con tante contendenti che si sono rinforzate. Giusto considerare anche la Lazio perché oltre alla classifica che hanno, sono una squadra che hanno una proposta di gioco ben organizzata“.

“Chiaramente incontrare la Lazio per me non sarà mai uguale alle altre, anche se penso che domani sarà l’ottava volta. La quarta volta all’Olimpico. Io non dimentico quello che ho fatto: i trofei in campo prima e in panchina poi e ringrazio sempre i miei compagni di squadra e ai miei giocatori, oltre che alla società. Ho la fortuna di aver allenato alla Lazio e ora all’Inter, dove sto benissimo e sono orgoglioso di quello che sto facendo“.