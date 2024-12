Dumfries o Darmian? Inzaghi ha deciso: ecco le formazioni del big match (Photo by Spada/Lapresse)-interdipendenza.net

Simone Inzaghi ha sciolto anche gli ultimi dubbi e ha deciso chi schierare, i ballottaggi sono quindi stati risolti. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Inter e chi giocherà tra Dumfries e Darmian sulla corsia di destra dei nerazzurri.

Probabili formazioni Lazio-Inter, gioca Dumfries: le scelte dei nerazzurri

Continua il tour de force dell’Inter che questa sera arriverà all’Olimpico con un solo obiettivo: conquistare i tre punti. I nerazzurri e i biancocelesti si trovano entrambi a 31 punti, gli stessi della Fiorentina che ieri ha perso contro il Bologna, quindi vincere significherebbe staccare un’altra contendente.

Simone Inzaghi ha deciso quale sarà l’11 iniziale e non ci sono particolari novità, schiererà la formazione migliore a sua disposizione. Di conseguenza, davanti a Sommer, la retroguardia sarà composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni, mentre Acerbi e Pavard rimarranno fermi ai box per infortunio.

A destra Dumfries ha vinto il ballottaggio con Darmian, mentre a sinistra ci sarà ovviamente Dimarco. In mezzo al campo, Calhanoglu sarà affiancato da Barella e Mkhitaryan, nessun turnover. Infine, in avanti Lautaro e Thuram cercheranno il gol.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

La probabile formazione della Lazio, le scelte di Baroni

Ci sono ancora dubbi invece nella formazione titolare della Lazio, anche se Baroni ha sciolto qualche nodo. A difendere Provedel dovrebbero essere Marusic, Gila, Patric e Tavares, con quest’ultimo pronto al duello con Dumfries in una lotta di corsa e intensità.

In mezzo al campo Rovella farà coppia con Guendouzi mentre le perplessità ci sono dalla trequarti in su: Pedro o Dele-Bashiru? Noslin o Dia? I primi sono in vantaggio sui secondi, mentre Isaksen e Zaccagni partiranno sicuramente dall’inizio.

Probabile formazione Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Baroni.