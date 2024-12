Lazio-Inter è anche Lautaro contro Zaccagni: è sfida tra capitani

È giunto finalmente il grande giorno, ovvero quello del big match della 16^ giornata di Serie A: Lazio-Inter. Biancocelesti e nerazzurri si affronteranno all’Olimpico con l’obiettivo di vincere e lasciarsi alle spalle l’avversario. Non sarà certamente semplice, ma entrambe le squadre faranno affidamento sui loro capitani, Zaccagni e Lautaro, chi la spunterà?

Lazio-Inter, capitani a confronti: Zaccagni sfida Lautaro

Da un lato una squadra in salute, praticamente infermabile in Serie A e grande rivelazione di questo avvio di stagione, dall’altro la campionessa in carica che ha tutta la volontà di tornare in vetta. Lazio-Inter è una partita ricca di emozioni e destini che s’intrecciano e nessuno vuole perdere.

Simone Inzaghi è il grande ex di giornata, così come Acerbi che però salterà la sfida per infortunio. Tutti i riflettori saranno puntati sui giocatori simbolo, capitani e numeri 10: Zaccagni e Lautaro Martinez. Due stagioni molto diverse le loro, con il primo che incanta e stupisce e con il secondo che fatica a replicare quanto di buono fatto l’anno scorso.

Una cosa però è certa, le maggiori aspettative e speranze sono riposte in loro. Osserviamo un po’ i numeri, basandoci unicamente alle statistiche in campionato. L’italiano ha fino a qui giocato 13 partite, ha siglato 5 reti e fornito 3 assist. Un ruolino di marcia degno di nota che lo rende un giocatore decisivo. Il secondo, invece, ne ha giocate 12, ha segnato lo stesso numero di gol fornendo ai compagni 2 assist. Insomma, rendimenti simili se non fosse che uno gioca come ala, l’altro come attaccante e che da Zaccagni ci si aspetta questo, da Lautaro qualcosa in più.

Le altre sfide della partita

Non solo Lautaro contro Zaccagni, in Lazio-Inter ci saranno molti duelli interessanti. Il primo coinvolgerà Dumfries e Tavares, entrambi offensivi e abili a spingere, il secondo Dimarco e Marusic, con il biancoceleste bravo a difendere e il nerazzurro ad attaccare. In mezzo al campo, infine, sarà sfida a distanza tra Rovella e Calhanoglu, i due play del match.