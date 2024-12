Buone notizie in casa Inter, Barella ha recuperato dall'infortunio: partirà dall'inizio? (Photo by Fabrizio Corradetti / LaPresse)-interdipendenza.net

L’Inter è pronta a sfidare il Como nel posticipo della 17^ giornata di Serie A. A tenere banco tra i nerazzurri c’è l’infermeria, ma arrivano buone notizie. Barella ha recuperato dall’infortunio e ora scalpita per una maglia da titolare, partirà dall’inizio? Ecco che cosa filtra e le ultime sulla formazione.

Infortunio Barella, il centrocampista è arruolabile

Ci sono giocatori fondamentali nell’economia di gioco di una squadra, sia per qualità che per caratteristiche. In casa Inter, Barella è sicuramente uno di questi e la sua assenza si fa sempre sentire in mezzo al campo. Dopo il problemino rimediato contro la Lazio, partita in cui i nerazzurri hanno vinto per 6-0, è stato costretto a saltare gli ottavi di Coppa Italia con l’Udinese e si pensava che avrebbe dato forfait anche nella 17^ giornata di Serie A.

Nelle ultime ore c’è però stata una svolta, Barella ha recuperato completamente dall’infortunio e dovrebbe trovare la convocazione. Per il momento non c’è ancora certezza sulla sua titolarità, ma lui è disponibile e se lo staff riterrà che non si corrono rischi Inzaghi potrà puntare su di lui dall’inizio.

Il sardo è un ex di giornata, dato che nel lontano 2016 ha svolto metà stagione in prestito in Serie B con il Como per trovare minutaggio e prestazioni. Con il senno di poi è stato un passaggio molto importante per la sua carriera e quindi sicuramente ci terrà a partecipare alla partita.

Barella o Frattesi, chi giocherà?

L’Inter deve fare a meno di Acerbi, Pavard, Darmian e probabilmente anche di de Vrij, ciò significa che in difesa la coperta è molto corta. A centrocampo la situazione è ben diversa, dato che gli unici problemi li ha avuti Barella e tutto faceva pensare che al suo posto sarebbe partito Frattesi.

In queste ultime ore sono però aumentate le possibilità di vedere il sardo in campo dall’inizio e il responso finale ci sarà solamente a ridosso del match.