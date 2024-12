Inter-Como, le parole di Inzaghi: “Alzato il livello nel secondo tempo”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-0 contro il Como nel match valido per la diciasettesima giornata di campionato.

Una partita molto scorbutica e difficile nel primo tempo, che l’Inter riesce a risolvere e a protare via con una ripresa di grande intensità e qualità. I nerazzurri battono 2-0 il Como e restano nell’orbita delle prime posizioni della classifica, e tornando a -3 dalla vetta. Di seguito tuttte le dichiarazioni del tecnico nerazzurro nel post partita.

Inter-Como, le parole di Inzaghi dopo la vittoria: “Complimenti al Como, sono venuti qui a giocare. Primo tempo non bello, nella ripresa abbiamo alzato velocità e qualità. Lautaro? Deve stare tranquillo”

“Diciamo che inanzitutto faccio i complimenti al Como. Hanno fatto un’ottima partita di personalità. Sono una squadra organizzata e con ottimi principi e sapevamo che sarebbe stata difficile. Nel secondo tempo abbiamo cambiato ritmo, nel primo tempo abbiamo avuto problemi anche tecnicamente e anche a causa della loro pressione. Abbiamo fatto una partita da squadra matura, abbiamo rischiato poco e poi abbiamo colpito nel momento giusto“.

“Fanno piacere i complimenti di Fabregas, ma ovviamente contraccambio. Ha fatto un grande lavoro già l’anno scorso in Serie B. Sta proponendo un ottimo calcio, il Como gioca bene a calcio e sono venuti qui in modo propositivo e gli vanno fatti i complimenti per come hanno giocato“.

“Chiaramente nel primo tempo abbiamo fatto troppo poco, soprattutto sulla fascia sinistra. Ma vanno dati meriti anche al Como. Poi nell’intervallo ci siamo parlati e abbiamo sistemato le cose. Abbiamo velocizzato il gioco e ci siamo mossi meglio, con più qualità e abbiamo creato più situazioni“.

“Lautaro è il nostro Capitano. So che non segna da molto, ma deve continuare a lavorare con fiducia e tornerà a fare gol. Rivedrò questa partita tra stasera e domani. Anche oggi sia lui che Thuram hanno fatto benissimo. Noi chiediamo un grande sforzo ai nostri attaccanti e a volte perdono in lucidità. So benissimo che per un attaccante è importante segnare, ma ho fiducia che si sbloccherà. Deve stare tranquillo che ha dalla sua parte la squadra e i tifosi“.

“Questo campionato lo avevo detto in estate che sarebbe stato avvicnente. Tutti si sono rinforzati e che sarebbe stato diverso rispetto agli ultimi due anni“.