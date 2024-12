La rosa dell’Inter è molto profonda e può contare su tantissimi giocatori di grande qualità. Carlos Augusto è la prova tangibile di quanto scritto e la partita di ieri sera ne è la conferma, ecco perché lo Scudetto è un obiettivo reale.

Carlos Augusto e la profondità della rosa, l’Inter è da Scudetto

L’Inter ha vinto il posticipo della 17^ giornata di Serie A contro il Como, un 2-0 importante e per nulla scontato dato che era priva di de Vrij, Darmian, Acerbi e Pavard. Sulla prolificità offensiva non c’erano grossi dubbi, ma date le assenze il clean sheet è ancora più fondamentale perché dimostra una solidità difensiva che è indipendente dagli interpreti del reparto.

La linea a tre di ieri sera era composta da Bisseck, Bastoni e Carlos Augusto, che più volte ha ricoperto la posizione di braccetto sinistro ma che di norma si trova a sostituire Dimarco con lo scopo di farlo riposare. L’ex Monza trova il gol che apre le marcature e mette in scena una prestazione di ottima fattura, condita da grande sicurezza e qualità in fase d’impostazione.

I nerazzurri sono gli unici che possono contare su una rosa di tale spessore e profondità e alla lunga questo potrebbe pagare, per questo motivo devono avere l’obiettivo di conquistare il secondo Scudetto consecutivo e di procedere in Champions e Coppa Italia.

News Inter: Thuram ancora a segno, Lautaro spara a salve

Il tabellino dei marcatori ormai non stupisce più, segnano in tantissimi ma un nome che ritorna spessissimo è quello di Marcus Thuram, che anche contro il Como ha timbrato il cartellino. Un feeling con il gol che invece continua a mancare a Lautaro Martinez che non riesce proprio a sbloccarsi.

L’aridità dell’argentino non rappresenta però un problema per i meneghini, almeno per il momento, e per questo Simone Inzaghi può stare tranquillo e godersi il bomber francese.