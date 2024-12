Calciomercato Inter, dalla difesa all'attacco: le mosse in entrata e in uscita ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )-interdipendenza.net

A breve il calciomercato aprirà i battenti e l’Inter studia le strategie per rinforzare la squadra di Simone Inzaghi. Tra entrate e uscite sono interessati tutti i reparti, ecco il punto della situazione e che cosa accadrà nella prossima sessione di trasferimenti.

Calciomercato Inter, il punto sulla difesa e sul centrocampo

In questo avvio di stagione l’Inter ha dimostrato una volta in più di avere a disposizione una rosa folta e adeguata, pronta ad affrontare tutte le competizioni in cui è impegnata. Certo, si può sempre fare meglio, lo sappiamo noi e lo sa soprattutto la dirigenza che si sta comunque guardando attorno alla ricerca dei migliori colpi di mercato, dato che a breve aprirà i battenti.

In porta non cambierà nulla, almeno fino alla prossima estate. Sommer è un titolare di sicuro affidamento e Martinez è stato l’acquisto più oneroso del calciomercato estivo. Discorso diverso invece in difesa, dove gli infortuni stanno pesando e non poco e quindi ci si sta guardando attorno.

Difficile comunque effettuare colpi a gennaio, ma Ismajli piace e non poco e non è l’unico. Se non si affonderà il colpo per un nuovo centrale in questa sessione di mercato, è molto probabile che a giugno qualcosa cambierà. In mezzo al campo, invece, non ci saranno sicuramente novità per gennaio, il reparto è completo e dà garanzie fino al termine della stagione.

Mercato Inter, in attacco qualcosa potrebbe cambiare

Se la situazione negli altri reparti è piuttosto chiara, in attacco c’è più di qualche dubbio da snocciolare. Lautaro, Thuram e Taremi sono sicuramente confermati, c’è qualche perplessità in più su Correa e Arnautovic, entrambi in scadenza a giugno e possibili partenti.

L’austriaco è il giocatore che ha più chance di salutare Milano già tra qualche settimana, il Torino è alla finestra e ricerca un sostituto di Zapata. Sarà Addio?