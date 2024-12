L’Inter è a caccia di occasioni, nonostante ufficialmente Marotta abbia dichiarato che nel calciomercato di gennaio la situazione rimarrà invariata. Si pensa alla sessione invernale, ma anche a quella estiva. Per il centrocampo spunta l’idea Pellegrini, ecco le ultime novità.

Calciomercato Inter, Pellegrini si avvicina: le ultime

Il calciomercato aprirà i battenti il 2 gennaio, quando l’Inter sarà impegnata in Supercoppa Italiana contro l’Atalanta in una sfida importantissima. La rosa di Simone Inzaghi è forte e completa, al punto che non è necessario muoversi in entrata già in questa sessione.

Si deve però essere lungimiranti e pensare al futuro, quando in estate qualcosa dovrà sicuramente cambiare vista l’età di alcuni interpreti. In mezzo al campo c’è una nuova idea: Pellegrini. Il capitano della Roma non è per niente soddisfatto del minutaggio avuto a disposizione e vorrebbe cambiare casacca.

Non vuole trasferirsi in campionati meno in vista, di conseguenza niente Arabia Saudita e difficilmente accetterà il Galatasaray, mentre in Serie A ci rimarrebbe più che volentieri. Marotta ci riflette, Inzaghi lo apprezza molto poiché possiede caratteristiche affini al suo gioco.

Il contratto del capitolino scade nel 2026, di conseguenza non dovrebbe avere un costo elevatissimo, ma rimane il nodo ingaggio. Sono considerati troppo i 4,5 milioni di euro più bonus al momento percepiti, di conseguenza Pellegrini dovrebbe abbassare le sue pretese.

Mercato Inter, su Pellegrini ci sono anche Napoli e Fiorentina

Pellegrini è un giocatore che fa gola a molte squadre, di conseguenza non sarà semplice accaparrarselo. L’Inter dovrà battere la concorrenza anche di Napoli e Fiorentina, entrambe fortemente interessate e pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Insomma, si prospettano settimane di fuoco per il centrocampista, che in un modo o in un altro lascerà la Roma, da capire se in questa sessione di mercato o in quella estiva.