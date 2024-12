Calciomercato Inter, Hien è il primo obiettivo: la strategia di Marotta

L’Inter pensa al calciomercato, prossimo ormai ad aprire i battenti e a regalare come sempre grandi sorprese. La dirigenza nerazzurra cercherà le migliori occasioni, sia per la sessione invernale che per quella estiva e nel mirino di Marotta ci è finito Hien, difensore dell’Atalanta. Ecco perché sarebbe un grande colpo.

Calciomercato Inter, per la difesa l’obiettivo è Hien

L’Inter è ormai pronta a sfidare l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana. L’obiettivo sarà ovviamente quello di vincere e approdare all’ultimo atto del mini torneo, nel quale se riuscirà nel suo intento dovrà affrontare una tra Juventus e Milan partendo con i favori del pronostico.

In questa competizione dovrà ancora rinunciare ad Acerbi, ma ormai la cosa non fa più notizia al punto che la dirigenza è già al lavoro per trovare un sostituto. Il difensore nerazzurro non riesce più a garantire continuità, a causa di un’età ormai avanzata e di una tenuta fisica che inizia a mancare.

Insomma, ci si guarda attorno alla ricerca dei profili perfetti per sostituirlo e l’obiettivo principale è diventato Hien, difensore svedese dell’Atalanta che sta svolgendo una grande stagione. Non sarà semplice strapparlo ai bergamaschi, soprattutto a gennaio con metà campionato ancora da disputare, ma se ne discuterà.

Mercato Inter: Hien è un obiettivo, ma ci sono delle difficoltà

L’Atalanta valuta Hien circa 30 milioni di euro, ovvero ben 21 in più rispetto a quanto ha speso per acquistarlo dal Verona. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e la cifra non sorprende, dato che per Gasperini è praticamente insostituibile.

Si sposerebbe perfettamente con la configurazione di Simone Inzaghi, ma perché la Dea dovrebbe privarsene ora per cederlo a una diretta concorrente? Dubbi più che leciti che raffreddano la trattativa, ma Marotta ci proverà ugualmente cercando magari di convincere il giocatore e il club per la prossima estate.