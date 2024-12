Tegola Inter, Acerbi e Pavard ancora ai box: saltano la Supercoppa

L’Inter è pronta a disputare la Supercoppa Italiana, Simone Inzaghi sperava di poter contare su tutti i suoi effettivi ma dovrà rinunciare, ancora una volta, ad Acerbi e Pavard. Ecco le loro condizioni e i tempi di recupero.

News Inter, niente Supercoppa per Pavard e Acerbi: i tempi di recupero

Giovedì 2 gennaio l’Inter affronterà l’Atalanta nella semifinale di Supercoppa Italiana, chi vince approda in finale e affronta una tra Juventus e Milan. I nerazzurri hanno tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, ma dovranno fare i conti con i problemi in difesa.

Si sperava infatti che Acerbi e Pavard potessero rientrare, ma alla fine non è stato così e nessuno dei due parteciperà alla spedizione. L’obiettivo è quello di recuperarli e preservarli per il campionato, lasciando agli altri il compito di alzare il trofeo.

I due giocatori hanno messo nel mirino una data specifica per il rientro, ovvero quella del 12 gennaio, occasione in cui i meneghini affronteranno il Venezia.

Simone Inzaghi dovrà quindi continuare a utilizzare la retroguardia vista nelle ultime settimane, composta da De Vrij al centro e Bisseck e Bastoni braccetti. Per il resto non ci sono altre defezioni da segnalare, il tecnico piacentino potrà fare affidamento su tutti gli altri giocatori.

Darmian recupera, De Vrij è al 100%: il punto

Ci sono anche buone notizie però per i tifosi dell’Inter, Darmian si è aggregato ai compagni e partirà per Riad. Il difensore tutto fare è abile e arruolabile e diventa un’opzione molto interessante sia sulla banda che da braccetto. Lui e Carlos Augusto sono le armi in più della retroguardia nerazzurra, Inzaghi le sfrutterà sicuramente nel corso della breve competizione. Recuperato al 100% anche De Vrij, pronto a difendere il centro della difesa dell’Inter come ha già fatto in questo periodo.