Inter, verso la Supercoppa: ok Darmian, niente da fare per due

Dopo la vittoria per 0-3 contro il Cagliari nel match valido per la diciottesima giornata di campionato e che ha chiuso il 2024 calcistico dei nerazzurri, l’Inter guarda già al prossimo impegno nella Final Four di Supercoppa Italiana e con la squadra di Inzaghi che scenderà in campo giovedì 2 gennaio contro l’Atalanta per la prima semifinale.

Un anno solare straordinario e chiuso nel migliore dei modi per l’Inter, che ieri sera ha battuto 3-0 il Cagliari ed è salita a 40 punti in classifica, portandosi a -1 sulla coppia di testa composta dall’Atalanta e dal Napoli e con la squadra di Inzaghi che ha una gara da recuperare. Ora i nerazzurri metteranno in pausa il campionato e punteranno il mirino verso la Supercoppa Italiana in programma a Riyad dal 2 al 6 gennaio.

Inter, focus sulla Supercoppa Italiana: torna Darmian, non recuperano Pavard e Acerbi. I due centrali restano a Milano

Domenica di riposo per la squadra dopo la vittoria in Sardegna, con l’Inter che si ritroverà domani ad Appiano Gentile per una seduta mattutina prima di partire alla volta dell’Arabia Saudita per iniziare l’avvicinamento al match contro l’Atalanta, prima semifinale della competizione e con la vincente che nel giorno dell’Epifania sfiderà la vincente di Milan-Juventus.

Nerazzurri quasi al completo nell’organico, ma che anche per la spedizione araba dovranno avere la coperta corta in fase difensiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter ha pienamente recuperato Matteo Darmian con il jolly difensivo dei nerazzurri che ha superato il problema al ginocchio che lo aveva bloccato contro Como e Cagliari. L’ex Torino e Manchester United sarà tra i convocati per la Supercoppa Italiana.

Pavard e Acerbi non partono. Obiettivo riaverli per il Venezia

Non sarà così invece per Benjamin Pavard e Francesco Acerbi. Lo staff medico del club ha deciso di non rischiare nulla e di lasciar recuperare i due giocatori a lungo infortunati da ormai oltre un mese a Milano, e senza farli partire coi compagni.

Il centrale francese è sulla via del recupero per la distrazione muscolare alla coscia sinistra rimediata lo scorso 37 novembre contro il Lipsia, mentre Acerbi è ancora alle prese con l’elongiazione ai flessori della coscia destra e rimediata il 23 novembre col Verona. L’obiettivo per entrambi è tornare a completa disposizione di Inzaghi per la partita in programma il prossimo 12 gennaio contro il Venezia e valida per la ventesima giornata di campionato, prima del girone di ritorno.