Inter, missione Supercoppa Italiana: in tre verso il recupero

Dopo aver chiuso con una vittoria il 2024 grazie al successo per 3-0 in campionato contro il Cagliari, l’Inter si appresta ad iniziare la preparazione in vista delle Final Four di Supercoppa Italiana in programma dal 2 al 6 gennaio a Riyad. Nerazzurri che saranno in campo giovedì 2 contro l’Atalanta, nella prima semifinale della competizione.

Una chiusura dell’anno perfetta in casa Inter, con gli uomini di Simone Inzaghi che hanno fatto il loro superando 3-0 il Cagliari in trasferta e salendo a 40 punti in classifica e a-1 dalla vetta occupata dall’Atalanta, che ieri ha pareggiato 1-1 con la Lazio. Proprio la Dea di Gasperini sarà il prossimo avversario della squadra di Inzaghi, in una sorta di antipasto di quello che potrebbe essere il duello Scudetto dei prossimi mesi assieme al Napoli.

Inter, ora la Supercoppa Italiana: per Riyad dovrebbero rivedersi tutti gli indisponibili: torna Darmian, buone speranze per Acerbi e Pavard

Tra qualche giorno infatti l’Inter partirà alla volta dell’Arabia Saudita e della Capitale Riyad per partecipare alla Final Four della Supercoppa Italiana, seconda edizione con questo format a quattro squadre e che oltre all’Inter Campione d’Italia in carica, vede la partecipazione della detentrice della Coppa Italia (la Juventus), la finalista perdente (l’Atalanta) e la seconda classificata dello scorso campionato (il Milan).

Il programma parte giovedì 2 gennaio 2025 proprio con la prima semifinale tra Inter e Atalanta, e con in palio la Finalissima del 6 gennaio. Venerdì 3 invece toccherà alla sfida tra Milan e Juventus. I nerazzurri di Inzaghi hanno vinto le ultime tre edizioni della Supercoppa Italiana e puntano ad un poker che varrebbe il primo titolo stagionale.

La rosa torna al completo. Inzaghi ritrova i pezzi in difesa

Arrivano possibili buone notizie sul fronte infortuni per l’Inter, che nelle ultime partite di campionato ha dovuto fare di necessità virtù soprattutto nel reparto difensivo date le lunghe assenze di Acerbi e Pavard e gli acciacchi di Darmian, out nelle partite contro Como e Cagliari. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Darmian è pienamente recuperato dal fastidio al ginocchio e sarà a disposizione per la sfida con l’Atalanta.

Buone sensazioni anche per Acerbi e Pavard, che verranno convocati con la squadra e dovrebbero ritrovare minuti in campo. Da ricordare che il centrale italiano è fuori da più di un mese a causa di un’elongiazione muscolare ai flessori della coscia destra, mentre il francese è out dal 27 novembre e dalla distrazione muscolare alla coscia sinistra rimediata nella gara Champions con il Lipsia.