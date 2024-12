Cagliari-Inter, le parole di Inzaghi: “Ottima prova di squadra”

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 0-3 contro il Cagliari nel match valevole per la diciottesima giornata di campionato.

Successo rotondo e meritato per l’Inter, che chiude il 2024 con una vittoria e in attesa del risultato di Lazio-Atalanta si prende la vetta della classifica a parimerito con gli orobici e con una partita da recuperare. Partita decisa dai gol nel secondo tempo di Bastoni, Lautaro Martinez e Calhanoglu. Da segnalare il doppio assist di Barella per i primi due gol. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro.

Cagliari-Inter, le parole di Inzaghi dopo la vittoria: “Non facile, affrontavamo squadra tenace. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi. Lautaro? Per noi sarà sempre soluzione”

“Chiaramente i numeri sono importanti, ma alla fine del primo tempo ho fatto i complimenti ai ragazzi. La squadra doveva continuare così, perché avevamo trovato una squadra organizzata e tenace. Non era semplice oggi, il Cagliari veniva da tre sconfitte di fila ma dobe non meritava di perdere. Abbiamo dovuto fare un’ottima prestazione di squadra“.

“Siamo partiti bene, ma sbagliavamo l’ultimo passaggio anche se abbiamo avuto occasioni. Nel secondo tempo siamo entrati con pressing e aggredendo. Volevamo questa vittoria e l’abbiamo ottenuta. Si è chiuso un 2024 entusiasmante per noi, con la vittoria della seconda stella che ci unirà per sempre. Ora guardiamo avanti e cerchiamo di andare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, sapendo che troveremo squadre attrezzate per vincere“.

“Inanzitutto c’è tantissima disponibilità del calciatori. Ho la fortuna di avere uno staff che mi aiuta molto. Proviamo molto le situazioni del calcio piazzato. Poi ho la fortuna di avere giocatori a battere i palloni e sono fortunato. Sono un fattore nel calcio di oggi, sapendo che ci sono periodi in cui può funzionare di più e in altri meno. Quello che conta è l’organizzazione“.

“Sicuramente Lautraro si è sciolto dopo il gol. In campionato non ha giocato sempre, anche se lui vorrebbe giocare sempre. Chiaramente non segnare gli pesava, ma noi gli abbiamo detto di stare sereno e che c’è u asquadra che lavora per lui. Lui sarà sempre una soluzione e mai non un problema“.

“Sappiamo che abbiamo degli obiettivi che sono nelle nostre corde. Poi sappiamo che ci vuole tanto sacrificio e disponibilità da parte di tutti. Gennaio e febbraio saranno due mesi dove giocheremo quasi sempre e avrò bisogno di tutti, sia di chi gioca di pi e sia di chi gioca di meno“.

“Sicuramente Lazio-Atalanta sarà una partita importante e che vedrò. Ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e a quello che possiamo fare. Il nostro percorso nelle ultime dodici partite parla da solo“.